به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هشتم مرداد (روز زنجان) با تاکید بر ضرورت تشکیل بنیاد سهروردی‌شناسی در زنجان، اظهار کرد: این نیاز حاکی از آن است که امروز از مباحث فلسفی فاصله زیادی گرفته‌ایم و همین امر باعث شده است تا از درک فیلسوفی چون شیخ شهاب‌الدین سهروردی عاجز باشیم.

وی با یادآوری اینکه شیخ شهاب‌الدین سهروردی در سن ۳۶ سالگی شهید شد، افزود: این فیلسوف برجسته زنجانی که آثاری ماندگار چون حکمت‌الاشراق از وی به یادگار مانده است، از همان دوران نوجوانی ترک دیار کرد تا اینکه در سن ۳۰ سالگی به حلب رسید و سرانجام در دوران حکومت صلاح‌الدین ایوبی به شهادت رسید.

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در حدود ۷۵ جلد کتاب از شیخ اشراق به جا مانده است، اظهار کرد: هشتم مردادماه سال ۸۰ بود که بعد از ۱۹ ماه تلاش و تشکیل هیئت علمی قوی، موفق به برگزاری کنگره بین‌المللی سهروردی در دانشگاه زنجان شدیم.

بیات با بیان اینکه در این کنگره در حدود ۴۰۰ مهمان و نیز مهمانانی از ۱۴ کشور حضور داشتند، ادامه داد: اولویت امروز ما در این زمینه، تشکیل کانون سهروردی است، کانونی که قرار بود در سال ۸۰ تشکیل شود اما تا به امروز این مهم به منصه‌ظهور نرسیده است.