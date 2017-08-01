تصادف مرگبار در بزرگراه نیایش

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۴۴ دقیقه بامداد امروز حادثه تصادف مرگبار در مسیر غرب به شرق بزرگراه نیایش نرسیده به ولیعصر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به دلیل نامعلومی از مسیر خارج و به شدت با گاردریل برخورد کرده است.

ملکی با اعلام اینکه خودوری سواری دارای ۴ سرنشین بود، افزود: دو نفر از سرنشینان خودروی سواری حادثه دیده به شدت مصدوم شده بودند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار کرد: دو نفر دیگر در داخل آهن پاره ها محبوس شده بودند که نجاتگران موفق شدند هر دو نفر را نجات دهند، با خروج هر دو سرنشین باقی مانده در خودرو مشخص شد یک نفر از آنها به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: بعد از اتمام عملیات نجات محل حادثه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد تا علت وقوع این حادثه مشخص شد.