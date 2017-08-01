محمدمهدی حیدریان به جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی پیام داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی طی پیامی تاکید کرد جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی در ارادت قلبی مردم ایران به امام رضا(ع) ریشه دارد.

در متن این پیام آمده است:

«به نام تصویرگر مهربان

ایران سرزمینی تبلور یافته از فرهنگ، تمدن و هنری است که همواره نیازمند روایت هایی ماندگار و اثرگذار می باشد و حرکت منسجم در مسیر صنعت تولید محتوا، رویش موضوعات بکر از جان هنر برای خلق آثاری مبتنی بر ثروت های غنی و ارزش های بدیع بومی در امتداد این روایتگری را به وجود می آورد.

برگزاری جشنواره های موضوعی به ویژه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی که در ارادت قلبی مردم ایران به امام رضا (ع) نیز ریشه دارد، محلی برای همفکری متولیان، مخاطبان و همچنین نمایش آثار هنرمندان به ویژه جوانان در مسیر ارایه برنامه هایی متناسب با افزایش سهم پیام تصویری ایران در بازار جهان است.

این فضای تعاملی به وجوده آمده بین هنر و دین می تواند پیام اخلاق، انسانیت و سایر ارزش های اسلامی را در قالب محتوایی اثر گذار تولید و با زبان گویای صدا و تصویر در لایه های مختلف جامعه تسری و تجلی بخشد.

ضروری است برای رشد و پایداری این ظرفیت های به وجود آمده در جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی برای تولید آثار هدف‌گذاری شود زیرا تولید بر مبنای هدف میزان اثر بخشی را دو چندان می کند و ما اگر به دنبال آثار سینمایی موثر و ماندگار هستیم باید بیش از گذشته از علوم و فناوری های نوین بهره مند شویم.

توجه و بهره گیری از دانش نو، بازار شناسی و حرکت به سمت صنعتی شدن سینما ایفای نقش ملی و بین المللی را برای این هنرِ چند بعدی فراهم می سازد و تقویت زمینه حضور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این عرصه موجب خواهد شد تا مشکلات پیش رو کاهش یافته و پشتوانه های قوی نیز برای آینده میسر شود.

اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک به برگزیدگان این جشنواره از شرکت کنندگان، تلاشگران و حامیان این رویداد هنری قدردانی می کنم و برای هنرمندان و سینماگران در عرصه های مختلف آرزوی عزتمندی و سلامتی دارم.»