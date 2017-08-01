انتشار ۵ میلیون نسخه کتاب توسط آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اللهیاری معاون توسعه کتاب و کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی‌کشور به عنوان دبیر این جشنواره در ابتدا به ارائه گزارشی درباره هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی پرداخت.

سپس حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد رئیس بخش فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: اگر تا دیروز مناسبت‌ها و اعیاد مربوط به ائمه تنها موجب شکل گیری فعالیت‌های شورانگیز و احساسی می‌شد، امروز به برکت انقلاب اسلامی‌این مناسبت‌ها باعث شکل گیری برنامه‌های علمی‌و فرهنگی می‌شود.

وی افزود: موضوع کتاب و کتابخوانی با هویت شیعی ما عجین شده است. اگر امام رضا(ع)، مهدویت و یا نام و نشانی از اهل بیت داریم، هیچ‌گاه جای کتاب و کتابخوانی در آن‌ها غایب نیست. علمای ما تلاش فراوانی برای بسط و گسترش کتاب و فرهنگ کتابخوانی داشته اند و این موضوعی نیست که فقط به سیاست‌های راهبردی خلاصه شود. ما تا مرز شهادت و شهید دادن برای کتاب و کتابخوانی پیش رفته‌ایم.

گنابادی‌نژاد در ادامه گفت: گزارش آقای اللهیاری از طرفی نویددهنده و از طرفی هشداردهنده است و هشدارش مربوط به افرادی است که مسئولیت دارند.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های حوزه کتاب و نشر آستان قدس رضوی از ابتدا تا امروز پرداخت و گفت: تا قبل از انقلاب تنها ۲۷ عنوان کتاب توسط آستان قدس رضوی چاپ شده بود، اما این رقم پس از انقلاب به ۵ هزار و ۶۰۰ عنوان رسید و از مقطع انقلاب تا امروز ۵ میلیون نسخه کتاب توسط آستان قدس رضوی چاپ شده است.

جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی‌نیز در این برنامه گفت: استقبال از جشنواره کتابخوانی رضوی جای تقدیر و تشکر دارد، اما برای کشوری که دوستدار امام رضا(ع) است، این عدد ناکافی است. در این نشست می‌خواهم به حدیثی از امام رضا(ع) اشاره کنم.

وی افزود: امام رضا(ع) در این حدیث می‌فرمایند: عقل مسلمان به کمال نمی‌رسد، مگر اینکه ۱۰ ویژگی داشته باشد. ۱: دیگران از او توقع خیر داشته باشند، ۲:انسان از آن فرد در هراس نباشد، ۳: کارهای کوچک دیگران را فراموش نکند و در چشمش بزرگ باشند، ۴: کارهای بزرگ خود را از یاد می‌برد، ۵:اگر کسی نزدش برود از خواهش کردن و درخواست نگران نیست و خودش هم دلزده نخواهد شد، ۶:در طول عمرش از طلب علم باز نمی‌ایستد، ۷: فقر در راه خدا برایش از غنی بودن به خاطر گناه دوست داشتنی تر است، ۸: اگر در راه خدا تحقیر شود برایش بهتر است که در مسیر دشمنی خدا بزرگ باشد، ۹: گمنامی‌را بیشتر از نامداری دوست دارد، ۱۰: به نظرش همه از او بهتر و باتقواترند. این موارد را گفتم تا خودمان را با این حدیث امام رضا بسنجیم و ببینیم در چه وضعی هستیم.

این نماینده مجلس گفت: ویژگی ششم این حدیث طلب علم و دانش است که راهش مطالعه است. کتاب باید در سبد خانوار حضور داشته باشد. علم آموزی روشی است که تا آخر عمر ادامه پیدا می‌کند. علم به تعبیر شهید مطهری نه زمان، نه مکان و نه جنسیت می‌شناسد. ما باید شرایطی فراهم کنیم که کتاب وارد زندگی افراد شود.