ارتقای سینمای مستند به فاصله گرفتن از موضوع های خنثی بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران گفت: سینمای مستند نسبت مستقیم و فشرده ای با فرهنگ و هنر دارد و هیچ جامعه ای بدون حضور مستند تغییر و پیشرفت نخواهد داشت. با توجه به جایگاهی که برای جشنواره فیلم کوتاه رضوی در کشور قایل هستیم باید با برنامه ریزی موثر و تقویت ظرفیت های حمایتی از فیلمسازان، شرایطی را برای تولیدات سینمایی مطلوب و ماندگار فراهم سازیم.

وی بیان کرد: فیلم هایی که با مضامین مذهبی و ارزشی ساخته می شوند باید علاوه بر جذابیت بالا برای مخاطب از ساختاری قدرتمند نیز برخوردار باشند.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران توضیح داد: امیدوارم با به کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و همکاری با طیف های گوناگون اهالی سینما زمینه های پویایی، نشاط و اعتلای هر چه بیشتر این جشنواره فراهم و گام های بلندی در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان برداشته شود.

وی ادامه داد: موفق ترین فیلمسازان سینمای ایران آن هایی هستند که از مسیر فیلم کوتاه جلو آمدند و فراوانی فیلمساز حرفه ای موفق که در حوزه فیلم کوتاه هم کار کرده باشد، خیلی زیاد است. ما قصد داریم تا آینده سینمای ایران را به واسطه توانمندی کارگردانان فیلم کوتاه تامین کنیم لذا به این جنس کار و این حرفه توجه ویژه خواهیم کرد.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: با حمایت و حضور مستندسازان، امروز مستند در جایگاه مهمی قرار گرفته است.

طباطبایی نژاد بیان کرد: مستندسازان اهالی واقعی فرهنگ هستند و در اعتلای آن تاثیر مستقیم دارند و بر همین مبنا نقش سینمای مستند در فرهنگ سازی و حفظ ارزش های جامعه بسیار تاثیر گذار است.

مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران گفت: یکی از دلایل بی‌توجهی به سینمای مستند در جامعه، کم‌محتوا و خنثی بودن موضوعاتی است که برخی مستندسازان روی آن‌ها دست می‌گذارند. تا زمانی که مستند تحولی در میان مردم ایجاد نکند، مدیران و سرمایه‌گذاران فرهنگی در این حوزه هزینه نخواهند کرد.

طباطبایی نژاد در پایان یادآور شد: برای ارتقا جایگاه سینما به ویژه سینمای مستند از یک سو باید از تولید آثاری با موضوعات خنثی فاصله گرفت و از سوی دیگر شرایط را برای فعالیت با انگیزه فیلمسازان هموار ساخت.