بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ شرط نگهداری در یخچال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی واشقانی فراهانی با اشاره به نزدیکی فصل توزیع و تزریق واکسن آنفلوانزا، گفت: موارد آنفلوانزای گزارش شده همان آنفلوانزای فصلی شامل سویه های H۱N۱,H۲N۳,B است که در این میان سویه H۱N۱ از قدرت بیماری زایی بیشتری برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی زایی این واکسن صرفا بر علیه سویه های ذکر شده بیماری آنفلوانزا بوده و هیچ کارایی بر علیه بیماری سرماخوردگی و همچنین سایر سویه های بیماری آنفلوآنزا ندارد تصریح کرد: واکسن های آنفلوانزای ثبت شده در کشور که از طریق مراجع قانونی توزیع می گردد، سویه های سه گانه ویروس آنفلوانزای شایع را پوشش می دهد و از نظر اثربخشی و ایجاد سطح ایمنی مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند.

فراهانی اضافه کرد: واکسیناسیون همگانی ضرورتی ندارد و کماکان فقط برای افراد با ریسک بالا مثل بیماران با نقص ایمنی یا بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی عروقی، دیابت، آسم با تجویز پزشک توصیه می گردد.

وی با هشدار نسبت به مجاز بودن مصرف این واکسن در زنان باردار صرفا با تجویز و نظارت متخصصین مربوطه به افرادی که قبلا با واکسن در سال جاری واکسینه شده اند، یادآوری کرد: آنها از کودکانی که برای اولین بار تحت واکسیناسیون قرار می گیرند مستثنی بوده و نیاز به تکرار وتزریق مجدد این واکسن ندارند.

فراهانی، بهترین شرایط برای ایجاد ایمنی مناسب در فرد را از زمان تزریق ۲ تا ۳ هفته دانست و بهترین زمان تزریق واکسن برای بهترین کارایی و زمان ایمنی زایی، اواسط شهریور و اوایل مهر برشمرد و توصیه نمود که واکسن در مراکز مجاز تزریق شود.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو در خصوص شرایط نگهداری و حمل و نقل این واکسن هم گفت: دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد یعنی دمای نگهداری در یخچال به شرط محافظت از یخ زدگی واکسن مطلوب ترین حالت نگهداری است، لذا باید دمای یخچال به نحوی تنظیم گردد که از یخ زدگی ممانعت به عمل آید.

وی در پایان ضمن پیشنهاد به رعایت اصول بهداشتی فردی و پرهیز از تماس با افراد آلوده، این کار را در حال حاضر بهترین راه پیشگیری از ابتلا به این بیماری دانست و افزود: در صورتی که پس از تهیه واکسن از مرکز توزیع مجاز، بلافاصله تزریق آن انجام شود جای نگرانی وجود ندارد زیرا در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت نگهداری و یا حمل و نقل می توان واکسن را همراه یخ خشک دریافت و در اولین زمان ممکن به یخچال انتقال داد.