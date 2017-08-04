گشودن درب های ۶ دانشگاه برتر  به روی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز درب های باز با هدف آشنایی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون سراسری با محیط و رشته های دانشگاهی در کشور برگزار می شود که امسال نیز این برنامه در دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان اجرایی خواهد شد.

باتوجه به اینکه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ مردادماه آغاز می شود بنابراین ۴ دانشگاه برتر کشور اقدام به برگزاری برنامه درب های باز کرده اند تا داوطلبان بتوانند با پیش زمینه ذهنی تخصصی نسبت به انتخاب رشته مورد نظر خود اقدام کنند.

روزی با دانشگاه تهران در ۲۲ مرداد

دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور بشمار می رود امسال به صورت متمرکز مراسم درب های باز را با عنوان «روزی با دانشگاه تهران» در ۲۲ مردادماه برگزار می کند.

تمامی پردیس ها و دانشکده های این دانشگاه در اجرای این برنامه فعالیت می کنند.

معرفی رشته های فنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز مانند سال های گذشته روز درب های باز را با عنوان آشنایی با رشته های صنعتی دانشگاهی در ۱۶ مردادماه برگزار می کند.

افراد شرکت کننده در این برنامه علاوه بر آشنایی با رشته های دانشگاهی می توانند با امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی این دانشگاه آشنا شوند.

معرفی رشته های دانشگاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان از دیگر دانشگاه های برتر کشور است که امسال طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مردادماه بستری را فراهم کرده تا دانش آموزان سراسر کشور بتوانند با حضور در این دانشگاه از نزدیک با روند آموزشی، پژوهشی و فناوری این دانشگاه آشنا شوند.

در این برنامه رشته های دانشگاهی نیز با حضور اعضای هیات علمی به دانش آموزان معرفی خواهد شد.

دهمین برنامه دانشگاه شریف برای دانش آموزان

دانشگاه صنعتی شریف نیز تاکنون ۹ دوره همایش معرفی رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه را برگزار کرده است که امسال دهمین دوره این برنامه اجرا خواهد شد.

این برنامه پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری در دانشگاه اجرا می شود.

دانشگاه علم و صنعت میزبان دانش آموزان

درب های دانشگاه علم و صنعت نیز در روز دوشنبه ۱۶ مردادماه به روی دانش آموزان گشوده خواهد شد تا با حضور در این محیط بتوانند با ویژگی های علمی و آموزشی این دانشگاه آشنا شوند.

در همایش روز باز این دانشگاه برای دانش آموزان کارگاه های آشنایی با رشته های تحصیلی، مشاوره و انتخاب رشته و بازدید از دانشکده ها و گشت گروهی داخل دانشگاه طراحی شده است.

معرفی ۲۱ رشته دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی

در روز درب های باز دانشگاه شهیدبهشتی که ۱۲ مردادماه برگزار شد، ۲۱ رشته دانشگاهی مهندسی و علوم پایه به دانش آموزان معرفی شد.

ارتباط دانشگاه و جامعه مهمترین هدف دانشگاه ها برای برگزاری روز درب های باز بشمار می رود اما آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشته های تحصیلی، آشنایی با امکانات و تسهیلات دانشگاه ها و آشنایی با فضای های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از دیگر اهداف برگزاری این برنامه در دانشگاه های کشور است.