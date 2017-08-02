درخواست توقف اجرای تعرفه های جدید اینترنت به دلیل اعتراض مردم

به گزارش خبرنگار مهر، کاربران اینترنت در فضای مجازی طی چند روز گذشته از مصوبه توقف فروش اینترنت حجمی و شرایط جدید فروش اینترنت مبتنی بر سرعت انتقاد کردند و اعتراض خود را به این مدل تعریف شده برای سرویس اینترنت نامحدود اعلام کردند.

محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به اعتراض کاربران اینترنت واکنش نشان داد.

وی نوشت: با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت گرفته برای مصوبه جدید رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه ای از دکتر واعظی وزیر ارتباطات خواستم مصوبه جدید تعرفه اینترنت تا بررسی بیشتر متوقف شود.

معاون وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که این درخواست با موافقت وزیر همراه شود.

به گزارش مهر، در مصوبه جدید اینترنت، برغم موضوع تعیین سرعت برای دریافت سرویس، اما همچنان محدودیت استفاده از حجم اینترنت درنظر گرفته شده است که این موضوع برغم کاهش نهایی قیمت سرویس دریافتی، نارضایتی کاربران را به همراه دارد.