انصراف کارگردان و تهیه کننده «زمانی دیگر» از ادامه اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید حسن زاده کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی «زمانی دیگر» که در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده بود، با انتشار یادداشتی از ادامه اکران این فیلم انصراف داد. در متن یادداشت حسن زاده چنین آمده است:

«به نام خدا

برای من جای بسی تاسف دارد در حالیکه برای ساخت فیلم «زمانی دیگر» و آماده کردن آن به منظور نمایش در سینماهای هنر و تجربه راه های پرفراز و نشیبی را طی کرده ام، ناچار به اتخاذ چنین تصمیمی شوم. باتوجه به مجموعه شرایط نامناسب اکران، از ادامه نمایش آن در سینماهای هنر و تجربه انصراف داده و به عنوان مالک فیلم نارضایتی خود را از ادامه اکران فیلم اعلام می کنم.

در ضمن یادآوری می گردد که از صبح روز چهارشنبه یازدهم مردادماه جاری، فعالیت های تبلیغاتی در همه سطوح از طرف تهیه کنندگان فیلم متوقف گردیده است. باشد که مسئولان هنر و تجربه از اکنون، برنامه های نمایش فیلم را از جدول اکران های خود خارج سازند.

انتشار این متن به منظور آگاهی دوستان و علاقه مندانی است که همواره از حامیان فیلم «زمانی دیگر» بوده اند.

با آرزوی موفقیت برای تیم هدایتگر سینمای هنر و تجربه

ناهید حسن زاده کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی «زمانی دیگر»