مقابل تراکتور ضعیف بودیم/ داور عادلانه سوت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از بازی برابر استقلال تهران از هفته دوم لیگ هفدهم گفت: با توجه به شروع فصل جدید هنوز تیم ها به هماهنگی لازم نرسیده اند ولی امتیازات برای همه حیاتی است و همه بدنبال این هستند که بتوانند امتیازات لازم را کسب کرده و برای پایان فصل خود اندوخته کنند.

وی تاکید کرد: ما به تهران آمدیم که بتوانیم سه امتیاز و اگر نتوانستیم با یک امتیاز به اهواز برگردیم و نمی خواهیم با شکست، تهران را ترک کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان در پاسخ به این سئوال که آیا امسال هم شگفتی ساز خواهید شد گفت: من به هر تیمی که رفته ام در آن انقلاب شده است. ۱۰ تا بازیکن جدا و یا جدید به ما پیوسته اند امسال هم ۲۰ بازیکن از استقلال خوزستان جدا شدند و ما تیم جدیدی را تجربه می کنیم و امیدوارم بتوانیم با نفراتی که در اختیار داریم در لیگ موفق باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که استقلال تهران برابر نفت بازی خوبی از خود انجام نداد آیا می توانید به راحتی این تیم را شکست دهید، گفت: هیچ بازی ای قابل پیش بینی نیست. ما مقابل تراکتور بد و ضعیف عمل کردیم اما برابر استقلال تهران بازی خوبی انجام خواهیم داد. آبی پوشان تهرانی تیم پر قدرت و قابل احترامی هستند و می دانید که برابر ما با حمایت هوادارانشان بازی خوبی انجام خواهند داد و بدنبال کسب ۳ امتیاز هستند.

ویسی در پاسخ به این سئوال که شرایط داوری را برای بازی فردا چگونه می بینید، ادامه داد: مطمئنم که تمام داوران ما عادلانه سوت می زنند. شاید یک روز داور به ضرر ما سوت بزند و روز دیگر به نفع ما اما مطمئن هستم داورهای ما عادلانه قضاوت می کنند و خود را زیر سئوال نمی برند.

وی در خصوص حضور بیت سعید در استقلال تهران تصریح کرد: بیت سعید را به خوبی می شناسم و به بازی او کاملا آشنایی دارم و مطمئنا بازیکنان من روز خوبی را مقابل او خواهند داشت.

سرمربی استقلال خوزستان در پایان و درخصوص صحبت های کرملاچعب که گفته بود به استقلال تهران گل می زنم تا دل هواداران پرسپولیس شاد شود گفت: بازیهای ما همیشه مقابل سرخابی ها حاشیه داشته، حال و هوای ورزشگاه نیز تاثیر بسزایی دارد حتی در روزهایی که کنفرانس خبری قبل از بازی ما با استقلال و پرسپولیس نیست صندلی ها در اینجا خالی هستند اما الان می بینم که همه صندلی ها پر شده و خبرنگاران زیادی آمده اند. کرملا چعب هم بازیکن جوانی است و فکر می کنم جوگیر شده است البته من چنین مصاحبه ای را نشنیده و نخوانده ام ولی اگر او چنین حرفی زده با او صحبت خواهم کرد و از همینجا از اهالی فوتبال بابت صحبت های نسنجیده این جوان عذرخواهی می کنم.