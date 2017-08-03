تساوی پرسپولیس برابر تراکتورسازی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز با دیدار تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس در ورزشگاه یادگام امام تبریز آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. گادوین منشا در دقیقه ۱۵ از روی یک ضربه ایستگاهی برای سرخپوشان تهرانی گل زد و فرزاد حاتمی در دقیقه ۴۱ برای تراکتورسازی گل زد.

شروع این بازی برخلاف روال معمول با برتری و حملات تیم مهمان همراه بود و شاگردان برانکو فشار زیادی را روی دروازه میزبان وارد کردند تا بتوانند به گل برسند. این برتری تا دقیقه ۱۵ ادامه داشت که در این دقیقه پرسپولیس که در این دیدار سفیدپوش بود صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که گادوین منشا این ضربه را وارد دروازه حریف کرد.

پس از این گل تراکتوری ها که با حمایت خوب هوادانشان به دنبال جبران بودند صاحب دو موقعیت خوب شدند اما نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند. در دقیقه ۲۹ محمد ابراهیمی بهترین فرصت تراکتورسازی را از دست داد و در محوطه شش قدم توپ را به بدن مدافع حریف کوبید.

در دقایق پایانی نیمه اول سرعت بازی افزایش یافت که ثمره آن اشتباه شجاع حلیل زاده در دقیقه ۴۱ بود که توپ را به فرزاد حاتمی رساند و این بازیکن هم با ضربه ای محکم دروازه بیرانوند را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود. در دقیقه ۴۳ پرسپولیس می توانست توسط فرشاد احمدزاده به گل دوم برسد اما ضربه این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت.