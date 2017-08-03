احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در اردبیل حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی اردبیل افزود: این استان به شدت نیازمند احداث بیمارستان هزار تختخوابی است و براساس این ضرورت مسئولان این استان پیگیر اجرای آن هستند.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اردبیل تصریح کرد: در این سفر بحث احداث بیمارستان هزار تختخوابی اردبیل با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های بخش بهداشت و درمان استان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به نتیجه این بررسی ها تاکید کرد که دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی موافق اجرا و احداث بیمارستان هزار تختخوابی در اردبیل است اما مهمترین مشکل در این خصوص را تامین اعتباری این پروژه می داند.

وی با بیان اینکه بنا شده نسبت به تامین مالی آن تدابیری اندیشیده شود، ابراز امیدواری کرد با مصوبه شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرچه سریع‌تر زمینه اجرای این پروژه‌ و سایر طرح های در دست اجرا و یا ضروری فراهم شود.

اخوان اکبری متذکر شد: تلاش می شود با مساعدت وزارت بهداشت و مسئولان استان در آینده کلید احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی را در اردبیل بزنیم و به ظرفیت های فیزیکی درمانی استان اضافه کنیم.