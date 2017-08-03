شکست حق صنعت نفت نبود/ در مورد داور حرفی نمی زنم

به گزارش خبرنگار مهر، کرار جاسم پس از شکست ۳ بر ۲ تیمش برابر سایپای تهران در ورزشگاه دستگردی گفت: بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم کاملا بر توپ و زمین حاکم باشیم و اجازه خودنمایی بر حریف را ندهیم. به گل هم دست پیدا کردیم و حتی می توانستیم برنده بازی هم باشیم.

وی تاکید کرد: البته سایپا تیم جوان و خوبی است و آنها هم چند موقعیت بر روی دروازه ما داشتند ولی شرایط ما نسبت به حریف بهتر بود اما متاسفانه بدشانس بودیم و نتوانستیم به گل های بیشتری دست پیدا کنیم.

کرار در ادامه افزود: حق ما شکست نبود و می توانستیم با یک امتیاز به آبادان برگردیم اما در لحظات پایانی بر اثر یک غفلت سایپا توانست گل سوم راوارد دروازه ما کند و به سه امتیاز حساس برد.

وی در پایان و در خصوص بازی این میدان نیز گفت: در مورد داوری حرفی نمی زنم و قضاوت را به مردم واگذار می کنم.