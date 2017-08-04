به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و استقلال صنعتی خوزستان از هفته دوم لیگ هفدهم در ورزشگاه آزادی برگزار شد و نیمه نخست آن با تساوی بدون گل به اتمام رسید.

علیرضا منصوریان پس از پایان نیمه اول و پنالتی ای که برای تیمش در دقیقه ۴۴ گرفته نشد، به سرعت خود را به داور دیدار رساند و لحظاتی با او صحبت کرد.

حرکات دست منصوریان نشان می داد که او نسبت به قضاوت داور بسیار معترض است و از نگرفتن پنالتی برای تیمش شاکی است.

وحید کاظمی به سرعت از منصوریان دور شد ولی توسط هواداران استقلال مورد توهین قرار گرفت و انگ پرسپولیسی بودن به او زده شد.

علیرضا منصوریان در جریان این مسابقه هم چندبار به قضاوت داور بازی انتقاد کرد و با فریادکشیدن، اعتراضش را نشان داد.

در حاشیه این مسابقه رضا حسن زاده پیشکسوت استقلال با دیدن امید ابراهیمی دقایقی با او صحبت کرد. همچنین به هنگام شروع بازی منصور رشیدی به محض دیدن مهدی رحمتی او را در آغوش گرفت این دو لحظاتی با هم گپ زدند.

محمد نوازی سرمربی امید استقلال به همراه محسن کریمی در جایگاه ویژه به تماشای بازی نشسته بودند.

رضا رجبی، فرشاد پیوس، محمد حسین ضیایی، قنبری و چند تن از پیشکسوتان فوتبال که در کلاس مربی گری حضور داشتند برای تماشای بازی به ورزشگاه آمدند.

هواداران استقلال یاد و خاطره منصوره پورحیدری را گرامی داشتند و نامش را فریاد زدند.

داور چهارم این دیدار مرتب از دستیار عبدالله ویسی می خواست که از محوطه فنی مربیان خارج نشود.