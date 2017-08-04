اردنی ها بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در امان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، تظاهرات کنندگان در امان، در واکنش به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی بر لزوم تعطیلی سفارت این رژیم تاکید کردند.

این تظاهرات یک هفته پس از کشته شدن دو شهروند اردنی در تیراندازی ماموران امنیتی سفارت اسرائیل در امان ترتیب داده شد.

بر این اساس شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی، پس از برگزاری نماز جمعه به سمت سفارت رژیم صهیونیستی حرکت کرده و با سردادن شعارهای ضدصهیونیستی بسته شدن این سفارتخانه را خواستار شدند.

آنها همچنین خواهان تعلیق توافق صلح بین اردن و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۴ و نیز لغو قرارداد خرید گاز از رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۶ شدند.

پیش از این نیز، گروهی از نمایندگان پارلمان اردن از دولت این کشور خواستند ضمن بستن سفارت اسرائیل، سفیر خود را از تل آیو فرابخواند.