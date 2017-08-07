پیشرفت در استقلال مشهود است/ با این تغییرات امید به موفقیت هست

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبی پوشان تهران و خوزستان اظهار داشت: شاید بعضی‌ها به ویسی و تیمش خرده بگیرند که چرا دفاعی بازی کرد. ولی باید به ویسی یا هر مربی دیگری که با تیمی قوی تر از خودش بازی می‌کند و به خصوص اگر بازی در خانه حریف باشد، حق داد که برای گرفتن امتیاز به میدان برود و برای کسب امتیاز دست به بازی بسته بزند. بهرحال این خودش یک تاکتیک است برای کسب امتیاز. لذا نمی توان به ویسی و تاکتیک تدافعی‌اش ایراد گرفت. او هم به تیم خودش فکر کرده بود و این که تهران را دست خالی ترک نکند.

وی در خصوص نحوه بازی آبی پوشان تهران گفت: به جرات می‌گویم که استقلال خوب و امیدوار کننده بازی کرد. تنوع تاکتیکی در این تیم مشهود بود. سمت چپ بر خلاف فصل گذشته پویا و اکتیو بود و حتی از سمت راست این تیم بیشتر به میل به تهاجم داشت.

مدافع پیشین آبی پوشان بیان داشت: ساختار دفاعی استقلال در این فصل به بلوغ رسیده است. حضور منتظری در قلب خط دفاعی این تیم وزن خاصی به آن بخشیده و حضور روزبه چشمی در مقابل این خط دفاعی باعث شده تا این تیم کمتر موقعیت گل به حریفانش بدهد.

پیشکسوت این تیم تصریح کرد: نوع بازی مالکانه و تهاجمی آبی پوشان در این دیدار کاملا مشهود و قابل تحسین بود. به خصوص که این بازی مالکانه در نیمه زمین حریف و حتی در یک سوم دفاعی تیم مقابل صورت گرفت. اگر استقلال در این بازی به گل نرسید سه دلیل داشت. اول کم دقتی مهاجمان در زدن ضربات نهایی، دوم درخشش شیخ ویسی در درون دروازه استقلال خوزستان و سوم اشتباه داور در اعلام نکردن ضربه پنالتی در دقیقه ۴۴. اگر آن پنالتی گرفته می‌شد، طلسم گلزنی آبی پوشان هم شکسته می‌شد و سرنوشت این دیدار هم چیزی غیر از آن می‌شد.

بختیاری زاده در خصوص روند استقلال خوزستان اظهار کرد: این تیم نسبت به فصل گذشت تغییرات زیادی داشته و به طور کلی باید گفت چهره آن و تفکرات حاکم بر تیم عوض شده. این تیم‌ها زمان می‌خواهند تا به خود آیند. اما ویسی در بازگشت مجددش به این تیم شروع خوبی داشته و کسب ۴ امتیاز در دو هفته ابتدایی لیگ نشان از عملکرد خوب او دارد.

بازیکن سابق آبی پوشان در خصوص نتایج دو هفته ابتدایی این تیم در لیگ برتر بیان داشت: هرچند یک شکست و یک مساوی حاصل دو هفته ابتدایی بوده است، اما روند تیم یک روند کاملا رو به جلو و امیدوار کننده است و من فکر می‌کنم استقلال فصلی بهتر از فصل گذشته پیش رو داشته باشد.