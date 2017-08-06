«اتوبوسی به نام ...» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اتوبوسی به نام ...» نوشته تنسی ویلیامز به کارگردانی محسن حاجنوروزی و با ترجمه ای از مرجان بختمینو از ۱۸ مردادماه در فرهنگسرای نیاوران به صحنه میرود.
تنسی ویلیامز نویسنده مشهور آمریکایی و یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر در ادبیات آمریکا محسوب میشود. وی در دوران فعالیتش در مقام نویسنده در مجموع ۲۵ نمایشنامه و دو رمان کوتاه نوشت و در زمان حیاتش جوایز ادبی بسیاری را کسب کرد. وی جایزه پولیتزر را در سال ۱۹۴۸ به خاطر نمایشنامه «اتوبوسی به نام ...» دریافت کرد. تنسی ویلیامز همچنین در سال۱۹۵۵ بار دیگر برنده جایزه پولیتزر برای نمایشنامه «گربه روی شیروانی داغ» شد.
در این نمایش بلانچ دوبوآ زن زیبا و اهل طبقه مرفه جنوب، پس از آنکه عمارت موروثی خود را از دست میدهد، برای دیدن خواهرش استلا به محله پست و ناجوری در نیواورلئان میرود که با برخورد خشن شوهر خواهرش استنلی مواجه میشود بعد از آنکه دلباخته دوست شوهر خواهرش میچ میشود و میکوشد تا بر گذشته نه چندان مطلوبش سرپوش بگذارد اما همه چیز بر ملا شده و «استلا» مجنون میشود و ...
عوامل این نمایش عبارتند از بازیگران: آزیتا طالبی، سهیل قنادان، مهزاد توکلی، محمد سلطان پور، فاطمه شمس، اشکان کاظمی، مهتا احمدی، صدرا محمدی، مهدی سرابی و محسن حاج نوروزی.
نمایش «اتوبوسی به نام ...» از ۱۸ مرداد همه روزه به جز روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۲۰ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود.
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