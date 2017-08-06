عرضه گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، کنجاله سویا و جوجه یک روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه میزبان عرضه ۲۰۰ هزار و ۹۸۷ تن گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، کنجاله سویا و ۳۴ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی است.

همچنین امروز، ۱۸۵ هزار و ۹۳۷ تن گندم خوارکی و ۳۸۲ تن جودامی در قالب طرح قیمت تضمینی، ۳۴ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، ۱۵۰ تن جو دامی، ۱۵۰ تن ذرت دانه ای، ۳۰۰ تن روغن، ۲ هزار و ۲۷۵ تن شکر سفید، یک هزار تن کنجاله سویا، ۶ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در این تالار عرضه می شود.

این گزارش حاکی است، ۵۵ هزار تن گندم دوروم و ۲ هزار تن آرد گندم استان خوزستان نیز در تالار صادراتی بور س کالای ایران عرضه می شود.

همچنین تالار صادراتی بورس کالای ایران شاهد عرضه ۲۵ هزار و ۵۹۶ تن انواع قیر، عایق رطوبتی و گوگرد پودر است.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در این روز عرضه ۲۲۰ تن سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان را تجربه می کند.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز عرضه حدود ۱۶۲ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات، آنیلین، ضایعات فلزی و بشکه خالی را تجربه می کند.