۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

کشف کارگاه تولید سلاح شیمیایی در بخش قدیمی شهر موصل

پلیس عراق از کشف یک کارگاه تولید سلاح شیمیایی که به نظر می رسد متعلق به داعش باشد، در بخش قدیمی شهر موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، پلیس عراق از کشف یک کارگاه ساخت و تولید سلاح شیمیایی و توسعه موشک های گراد در منطقه قدیمی موصل خبر داد که به نظر می رسد وابسته به داعش باشد.

پیشتر ژنرال «رائد شاکر جودت» فرمانده پلیس اتحادیه عراق اعلام کرده بود که یک کانال زیر زمینی وابسته به عناصر گروهک تروریستی داعش در بخش قدیمی موصل کشف شده است.

بر اساس این خبر نیروهای پلیس عراق در عملیات پاکسازی بخش های قدیمی موصل مقدار زیادی سلاح و تجهیزات جنگی متعلق به تروریست ها را کشف کرده اند.

فرمانده پلیس اتحادیه عراق تأکید کرد که آواره های عراقی به محض پایان عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده از سلطه داعش، به خانه های خود در این مناطق باز گشته اند.

