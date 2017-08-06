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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

ساعت اداری خوزستان تا پایان هفته جاری کاهش یافت

ساعت اداری خوزستان تا پایان هفته جاری کاهش یافت

اهواز - بر اساس اعلام استانداری خوزستان، ساعت فعالیت ادارات و سازمان های استان خوزستان تا پایان هفته جاری ساعت ۱۳ تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان آمده است: باعنایت به پیش‌بینی هواشناسی خوزستان مبنی بر تداوم وقوع دمای بالا همراه با رطوبت و شرجی تا پایان هفته جاری و با توجه به درخواست شرکت برق منطقه‌ای خوزستان جهت کاهش ساعت کار اداری با توجه به پیش‌بینی وقوع دما و رطوبت بالا و با توجه به موافقت ستاد مدیریت بحران استان، بدین وسیله زمان اتمام کارکلیه ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی استان (به جز مراکزخدماتی، عملیاتی، بهداشتی ودرمانی، بیمارستان‌ها و مراکز آتش‌نشانی) در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه مورخ‌های ۱۶ الی ۱۸ مرداد، ساعت ۱۳ اعلام می‌شود.

کد مطلب 4051365

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