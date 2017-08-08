خبرگزاری مهر- گروه استانها، محمدرضا جباری: محورهای اصلی چهارگانه که سبب اتصال پایتخت به استانهای شمالی کشور میشوند در سالهای اخیر شاهد افزایش روزافزون ترافیک عبوری بوده تا جایی که حتی توسعه و چهار خطه کردن این محورها هم نتوانسته است از حجم ترافیک بالای این مسیرها بکاهد.
علاوه بر این، محدود بودن محورهای یادشده موجب تمرکز شدید ترافیک در مبادی ورودی شهرهای مقصد در شمال کشور شده که این امر معضلات ترافیکی شهرهای یادشده را دوچندان کرده است. ترافیک موجود در این محورها تنها به شهرهای مقصد ختم نشده و قسمت عمده آن وارد جاده کناره دریای خزر میشود که از این منظر نیز محور ساحلی کشش ترافیک یادشده را ندارد.
با توجه به موارد یادشده احداث کریدورهای موازی با محورهای موجود منتهی به شمال کشور بهشدت احساس میشد، گرچه احداث آزادراه تهران به شمال بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت از شرایط بحرانی کنونی مطرحشده اما طولانی شدن زمان اجرای این طرح باعث شده است که مشکلات همچنان وجود داشته باشد لذا در این راستا احداث محور قزوین- الموت به تنکابن در برنامه اجرایی قرار گرفت تا چالشهای این حوزه برطرف شود.
این محور به طول ۱۴۸ کیلومتر از محدوده کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین به کرج شروعشده و پس از عبور از منطقه الموت و رشتهکوههای البرز به کمربندی تنکابن متصل میشود.
کاهش ۱۸۰ کیلومتری مسیر
حمید قزوینیان مدیر ساخت و توسعه اداره راه و شهرسازی استان قزوین درباره اهمیت اجرای این طرح ملی به خبرنگار مهر گفت: ارتباط سریع و مطمئن استان قزوین و استانهای مرکزی با شمال کشور، کاهش ترافیک محورهای منتهی به شمال بهخصوص محورهای کرج، چالوس و قزوین به رشت، کاهش ترافیک در محور کناره دریای خزر، امکان حملونقل سریع محصولات تولیدی صنعتی، کشاورزی، دامی از استانهای شمالی به سایر نقاط کشور و برعکس از مزایای اجرای این طرح ملی است.
وی افزود: همچنین توسعه همهجانبه مناطق واقع در مسیر، توسعه و رونق گردشگری در منطقه الموت و شهرستانهای شمالی واقع در مسیر به لحاظ شرایط طبیعی و تاریخی منحصربهفرد، ایجاد اشتغال در ابعاد مختلف با توجه به توسعه همهجانبه و رونق گردشگری در منطقه، کم شدن زمان سفر با توجه به کاهش طول مسیر از دیگر مزیتهای این طرح است که مسافت فعلی قزوین، رشت، تنکابن را تا حدود ۱۸۰ کیلومتر کاهش میدهد.
اقدامات و عملیات اجرایی پروژه قزوین، الموت به تنکابن
مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: راه اصلی قزوین، الموت به تنکابن به طول ۱۴۸ کیلومتر دارای ۶ قطعه است که اولویت اجرایی در آن تکمیل قطعات ۱، ۲و۳ حدفاصل کیلومتر صفر تا کیلومتر ۶۲ قزوین تا الموت است.
وی افزود: این قطعات توسط دو پیمانکار با پیشرفت مناسبی در حال اجراست و قطعات ۱و۲ از کیلومتر صفر تا ۴۰ تجمیع شده و در مناقصه به یک شرکت توانمند واگذار شده که قطعه اول به طول ۴۰ کیلومتر از روستای حصارخروان در اتوبان تهران- قزوین آغاز میشود که تاکنون عملیات خاکبرداری و خاکریزی و احداث ابنیه فنی تا کیلومتر ۸۰۰+۲۴ انجامشده و ۱۰ کیلومتر از آن یکلایه آسفالت بیندر اجرا شده و از کیلومتر ۸۰۰+۲۴ تا ۰۰+۳۵ تکمیل ابنیه فنی و عملیات خاکبرداری در دست اقدام است.
حق لطفی تصریح کرد: قطعه سوم به طول ۲۲ کیلومتر حدفاصل کیلومتر ۴۰ تا ۶۲ است که در ۷ کیلومتر از آن تمامی ابنیه فنی و عملیات خاکبرداری و خاکریزی اجرا شده و در مابقی مسیر عملیات در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یادآور شد: عملیات اجرایی تونل شیرکوه در کیلومتر ۳۰۵+۴۹ محور نیز توسط یکی دیگر از شرکتهای برنده مناقصه آغاز شده و پیشرفت آن مطابق برنامه زمانبندی است.
وی تصریح کرد: برای عبور از محدوده لغزشی کیلومتر ۳۵ تا ۴۵ نیاز به انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیک و تهیه طرحهای حفاظتی و پایدارسازی است که موضوع از طریق اداره کل فنی و بررسی طرحهاددر دست پیگیری است و بهمحض مشخص شدن طرح، بهسرعت عملیات اجرایی آن آغاز شده و پیشرفت آن با بخشهای دیگر هماهنگ میشود.
حق لطفی بیان کرد: عملیات اجرایی قطعه چهارم محور حدفاصل کیلومتر ۶۲ تا ۹۳ به طول ۳۱ کیلومتر تحت پیمان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد و روند بسیار مناسبی در دست اجراست بهنحویکه در همه جبهههای کاری از قبیل خاکبرداری، خاکریزی، حفاری و اجرای لاینینگ تونلها، احداث ابنیه فنی، کارگاه فعال شده است.
وی اضافه کرد: در این قطعه احداث پلهای قبل و بعد از باغ فردوس به پیمانکار ابلاغ و عملیات اجرایی آن آغازشده است و عملیات اجرایی پل بزرگ «آتان رود» پس از تکمیل مطالعات مرحله دوم آغاز خواهد شد.
حق لطفی اظهار داشت: قطعات ۵ و ۶ محور در محدوده استحفاظی استان مازندران واقعشده که قطعه ۶ از کنارگذر تنکابن در کیلومتر صفر آغاز شده و طول آن ۳۴ کیلومتر است. قطعه ۵ نیز حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۳۴ تا ۰۰۰+۶۵ (تونل دال مرز) است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، عملیات اجرایی در قطعه ۵ و در محدوده ابلاغ شده حد فاصل کیلومتر ۵۰۰+۳۲ تا ۰۰+۳۹ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد و در سایر عرصههای کاری مانند حفاری و لاینینگ تونلها، احداث دیوارها و ابنیه فنی، عملیات خاکبرداری و خاکریزی بدون وقفه در دست اجراست.
وی اضافه کرد: اخیراً نیز اراضی حدود یک کیلومتر از مسیر آزادسازی شده و برای اجرا در اختیار پیمانکار قرار گرفته و برای بازنگری و تکمیل مطالعات قطعات ۵ و ۶ محور، مهندسین مشاور انتخاب شده و در زمان کوتاهی مطالعات این قطعات تکمیل و عملیات اجرایی در حوزه استحفاظی استان مازندران نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
با تعامل مناسب با سازمانحفاظت محیطزیست و جلسات برگزارشده و مکاتبات صورت پذیرفته اخذ مجوز زیستمحیطی پروژه در حال پیگیری استوی بیان کرد: همچنین مشاور زیستمحیطی توازن محیطزیست و پدافند غیرعامل نیز همزمان انتخاب شده و با هماهنگی مشاور پروژه، نقشهها و طرحهای موردنیاز را تهیه میکنند.
وی گفت: با تعامل مناسب با سازمانحفاظت محیطزیست و جلسات برگزارشده و مکاتبات صورت پذیرفته اخذ مجوز زیستمحیطی پروژه در حال پیگیری است و با تشکیل کارگروهی مشترک و لحاظ کردن مسائل موردنظر سازمان حفاظت محیطزیست، عملیات اجرایی پروژه ادامه خواهد یافت.
حق لطفی در خصوص اعتبارات طرح نیز اضافه کرد: اعتبار مصوب پروژه یادشده مبلغ ۲۲۹ میلیارد ریال است که بهمحض دریافت آن به پروژه تخصیص مییابد. همچنین از محل اسناد خزانه اسلامی مراحل اول و سوم سال ۱۳۹۵گذشته مبلغ ۱۵۶ میلیارد ریال به پروژه ابلاغ و پرداختشده و مطالبات پیمانکاران و مشاوران پروژه بهطور مستمر و بهروز از محل سهام فولاد خوزستان پرداخت میشود.
اطلاعات فنی پروژه راه اصلی قزوین- الموت - تنکابن
•طول: ۱۴۸ کیلومتر (۱۱۴ کیلومتر در دست اجرا شامل ۵ قطعه اجرایی- قطعه ۶ به طول ۳۴ کیلومتر از سمت تنکابن دارای جاده آسفالته است که نیاز به بهسازی دارد.)
•عرض: ۱۱ متر
•نوع راه: اصلی
•تعداد آب رو: ۳۰۶ دستگاه
•تعداد پلهای بزرگ: ۱۳ دستگاه به طول ۱۳۲۰ متر
•تعداد تونل: ۱۵ دستگاه به طول ۱۴۹۵۰ متر
•حجم خاکبرداری: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مکعب
•حجم خاکریزی: ۵/۸۰۰/۰۰۰ متر مکعب
•سال شروع: ۱۳۸۶
•مجموع ریالی قراردادها: ۵۰۰۰ میلیارد ریال
•مبلغ هزینه شده: ۲۳۰۰ میلیارد ریال
•اعتبار مورد نیاز محدوده ۰ تا ۶۲ (اولویت اول): ۱۸۰۰ میلیارد ریال
•اعتبار مورد نیاز: ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰۰ میلیارد تومان)
•پیشرفت فیزیکی ۰ تا ۶۲: ۷۰ درصد
•پیشرفت فیزیکی کل: ۳۸ درصد
در حال حاضر اولویت در احداث و اتمام ۶۲ کیلومتر ابتدای مسیر در حدفاصل شهر قزوین تا الموت است و برنامه سال جاری در صورت رفع مشکل مالی اتمام زیرسازی محور در ۶۲ کیلومتر یادشده منهای محدوده لغزشی حدفاصل کیلومتر ۳۵ تا ۴۵ است.
تخصیص نیافتن کامل بودجه سال ۱۳۹۴ و ممانعت سازمان حفاظت محیطزیست ازجمله موانع تسریع در اجرای پروژه است.
فعالان محیطزیست: برهم خوردن تعادل زیستمحیطی منطقه را جدی بگیریم
فاطمه صدری، فعال محیطزیست و مؤسس بنیاد زمین پاک با اشاره به مجاورت جاده قزوین، الموت- تنکابن با شهرهای قزوین، کرج و تهران و تردد زیاد خودروها در این محدوده میگوید: تعداد خودروهای عبوری از این مسیر، بسیار زیاد خواهد بود و این موضوع آلودگی صوتی و بر هم خوردن شبکه زه کشی منطقه را به دنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه رشتهکوه البرز دارای چند حوضه آبریز است احداث این جاده، نظم طبیعی موجود در منطقه را برهم میزند.
با توجه به اینکه رشتهکوه البرز دارای چند حوضه آبریز است احداث این جاده، نظم طبیعی موجود در منطقه را برهم میزنداین کارشناس مسائل محیطزیست با بیان اینکه همه موجودات در زنجیره غذایی یکدیگر قرار دارند اظهار میکند: شاید تمام گونههای جانوری این منطقه بر زندگی انسانها تأثیر مستقیم نداشته باشند، اما بهطورقطع از بین رفتن این زنجیره سبب قطع شدن زنجیره غذایی حیوانات شده و آسیب بزرگی را متوجه انسانها میکند.
صدری میافزاید: اگرچه ساخت جاده قزوین- الموت- تنکابن سبب صرفهجویی در مصرف سوخت، کوتاه شدن مسیر و تسهیل در ارتباط بین شهرهای شمال رشتهکوه البرز با جنوب آن خواهد شد، اما محیطزیست منطقه را در معرض خطرات جدی قرار میدهد.
این کارشناس محیطزیست با اشاره به اینکه سرزمین ما از لحاظ سرانه جنگل ازجمله کشورهای فقیر دنیا محسوب میشود، هشدار میدهد: احداث این جاده سبب قطع شدن تعداد زیادی از درختان جنگلهای دو و سه هزار ساله تنکابن میشود و به علت دسترسی آسان مردم به جنگلهای بکر، تعادل زیستمحیطی منطقه نیز برهم میخورد.
نگرانی محیطزیست را حل میکنیم
حمید قزوینیان مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین دراینباره میگوید: در اجرای پروژه قزوین به الموت و تنکابن مسائل زیستمحیطی موردتوجه جدی قرار دارد و نگرانیهای کارشناسان محیطزیست را برطرف خواهیم کرد که در اولین گام ساخت یک تونل برای تأمین امنیت عبور حیاتوحش منطقه در ساخت جاده قزوین به تنکابن با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار قرارگرفته است.
وی افزود: کارشناسان محیطزیست از تخریب محیطزیست و آسیب دیدن رودخانه «نینه رود» براثر انفجارهای ناشی از عملیات پروژه اظهار نگرانی کردهاند که با رعایت نکات زیستمحیطی این نگرانی را نیز رفع خواهیم کرد.
محیطزیست نگران تخریب محل عبور حیاتوحش
سیاوش شمسیپور مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قزوین در خصوص مسائل زیستمحیطی پروژه به خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه این پروژه از ابتدا ارزیابی زیستمحیطی نداشته است و پس از اجرا و بروز برخی مشکلات باید این نگرانیها برطرف شود.
وی افزود: در فاز اول این پروژه در تونل شیرکوه که محل عبور حیاتوحش منطقه است ما نگرانیهایی داریم که قرار شده با ایجاد تونل برطرف شود و در فاز دوم هم از باغدشت تا مرز مازندران نگران نحوه دپوی خاکبرداریهای مسیر هستیم که باید این موضوع نیز حل شود.
شمسیپور بیان کرد: کمیتهای مرکب از وزارت کشور، سازمان محیطزیست و برنامهوبودجه برای حل این موضوع تشکیلشده و دیدگاههای ما نیز موردبررسی قرارگرفته و موضوع در تهران در حال بررسی است و بهزودی سازمان محیطزیست نظر نهایی را اعلام خواهد کرد و با برطرف شدن نگرانیهای ما اجرای پروژه مشکلی نخواهد داشت.
تکمیل این پروژه مهم ملی با تخصیص صددرصدی اعتبار سال ۱۳۹۵ و رفع مسائل زیستمحیطی و تسریع در اجرای طرح میتواند ضمن ایجاد مسیری زیبا و کوتاه در اتصال قزوین به استان مازندران و تردد مسافران جاده شمال از مسیری دیگر نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی مسیر قزوین به رشت و کرج به چالوس داشته باشد و زمینه میلیاردها تومان صرفهجویی در هزینه، سوخت و زمان شهروندان را فراهم کند.
با تکمیل این پروژه مسیر سومی برای دسترسی آسانتر و سریعتر مردم کشورمان از مرکز و شمال غرب از مسیری کوهستانی و زیبا به استانهای شمالی ایجاد میشود که در این میان منطقه الموت نیز با اجرای این پروژه آبادتر شده و در سطح ملی نیز شاهد کاهش بار ترافیکی مسیرهای شمالی کشور خواهیم بود که در پدافند غیرعامل هم نقش مهمی خواهد داشت.
نظر شما