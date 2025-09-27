نیاز اورژانسی مازندران به آزادراه ساحلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مازندران با بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و قطب‌های کشاورزی کشور است. هر ساله در ایام تعطیلات، حجم بالای سفرهای داخلی به این استان، به ویژه از تهران و مناطق مرکزی کشور، باعث ایجاد ترافیک‌های سنگین و طولانی در جاده‌های منتهی به شمال می‌شود.

این وضعیت نه تنها برای گردشگران، بلکه برای مردم بومی و ساکنان استان نیز معضلاتی جدی ایجاد کرده است. ضرورت ساخت آزادراه ساحلی، به عنوان پروژه‌ای حیاتی، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و توسعه اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.

ترافیک؛ معضل همیشگی و بزرگ مازندران

سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تردد و حمل و نقل در استان می‌گوید: سفر از تهران تا غرب مازندران گاهی تا ۱۰ ساعت طول می‌کشد.

وی افزود: جاده‌های موجود، عمدتاً قدیمی و فاقد ظرفیت لازم برای پاسخگویی به حجم رو به رشد خودروها هستند. این شرایط موجب نارضایتی مسافران و مردم محلی شده و آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌ها و محیط زیست وارد می‌کند.

وی اضافه می‌کند: احداث آزادراه ساحلی می‌تواند با کاهش فشار ترافیکی، به توسعه پایدار اقتصادی و گردشگری کمک کند. بدون این زیرساخت، مشکلات ترافیکی نه تنها برطرف نمی‌شوند، بلکه تشدید خواهند شد.

پروژه آزادراه ساحلی؛ راهکار مهندسی در دل طبیعت حساس مازندران

محمود تنها، مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های مازندران، درباره جزئیات فنی این پروژه توضیح می‌دهد: طول آزادراه حدود ۹۰ کیلومتر است که شامل ۷۹ کیلومتر تونل، ۱۱ کیلومتر پل و ۸ تقاطع خواهد بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسیر از دل مناطق کوهستانی و جنگل‌های حساس عبور می‌کند و به دلیل محدودیت‌های محیط زیستی، استفاده از روش‌های نوین مانند استحصال اراضی از بستر دریای خزر ضروری است.

تنها گفت: با مکش ماسه از بستر دریا و افزودن آن به ساحل، حدود ۳۰۰ متر به عرض نوار ساحلی افزوده می‌شود که ۱۰۰ متر آن به جاده و راه‌آهن اختصاص خواهد یافت و این روش علاوه بر حفظ محیط زیست، امکان توسعه زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

مشکلات روزمره

مریم احمدی، گردشگر تهرانی که به همراه خانواده‌اش به تنکابن سفر کرده است، درباره سفرهایش به شمال می‌گوید: ساعت‌ها ماندن در ترافیک، لذت سفر را کم کرده و امیدوارم با ساخت آزادراه و تکمیل آزادراه تهران - شمال سفر به شمال آسان‌تر و امن‌تر شود.

معضل ترافیک زندگی ساکنان و کسب و کار اهالی بومی را مختل کرده است و کارشناسان با اشاره به ضرورت و فرصت اجرای پروژه تسریع در اجرای آن را الزامی می‌دانند.

نادر خوش خو استاد مهندسی حمل و نقل در مازندران گفت: رشد روزافزون سفرهای داخلی به مناطق شمالی، نیاز به آزادراه‌های ساحلی را دو چندان کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسیرها نه تنها ظرفیت حمل و نقل را افزایش می‌دهند بلکه به حفظ ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات کمک می‌کنند اما توجه به حفظ محیط زیست باید همواره در اولویت باشد.

وی گفت: آزادراه ساحلی علاوه بر تسهیل سفرها، فرصت ایجاد ماریناهای ساحلی و جزایر مصنوعی را برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه فراهم می‌کند.

نگاهی به چشم‌انداز یک ضرورت ملی

نیاز استان مازندران به آزادراه ساحلی، تنها یک مسئله محلی نیست بلکه یکی از اولویت‌های ملی است که باید با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم به مرحله اجرا برسد.

این پروژه نه تنها ترافیک را کاهش می‌دهد بلکه امکان توسعه پایدار اقتصادی و گردشگری را فراهم کرده و جایگاه مازندران را به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و کشاورزی کشور تثبیت می‌کند.

اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی، تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت فنی دقیق است تا هم منافع مردم حفظ شود و هم محیط زیست منطقه در برابر تخریب‌ها مصون بماند.

گره‌گشایی از معضل ترافیک و کلید توسعه پایدار

نیاز استان مازندران به آزادراه ساحلی یک ضرورت حیاتی و ملی است که می‌تواند علاوه بر کاهش محسوس ترافیک، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش ایمنی جاده‌ها و توسعه پایدار اقتصادی و گردشگری را رقم بزند.

این پروژه با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی منطقه، فرصتی بی‌نظیر برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل فراهم می‌کند که بدون آن، مشکلات ترافیکی نه تنها برطرف نخواهند شد بلکه در آینده‌ای نزدیک شدیدتر هم خواهند شد.

اجرای این طرح نیازمند عزم جدی ملی، همکاری گسترده دولت، بخش خصوصی و حمایت مردمی است. با وجود چالش‌های فنی، زیست‌محیطی و مالی، به کمک فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان مسیر اجرای پروژه را هموار کرد و از تخریب‌های غیرقابل جبران محیط زیست جلوگیری کرد.