به گزارش خبرنگار مهر، خط ۸ متروی تهران که این شهر را از محل ایستگاه شهر آفتاب به فرودگاه امام و سپس شهر پرند متصل می کند، بر اساس اعلام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار است امروز ۱۶ مرداد ماه با حضور رئیس مجلس افتتاح و به بهره برداری برسد.

پس از اعلام این تاریخ از سوی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله در خبری اعلام کرد به دلیل عدم تأیید ایمنی این خط مترو که در جوار آزادراه تهران ـ قم قرار دارد، مقرر شده بود شرکت متروی تهران و حومه طرح ایمن سازی این خط را ظرف ۱۰ روز به شورای عالی فنی و امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازی ارائه دهد تا پس از تأیید در این شورا و سپس اجرای آنها و مجددا تأیید شورای عالی زیربنایی که این خط ایمن سازی شده، خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) زیر بار تردد قطارهای شهری برود.

سارا امتحان، مسئول دبیرخانه شورای عالی زیربنایی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۱ مرداد بهانه این شورا را، احتمال خروج خودروها از آزادراه و برخورد با قطار ذکر کرده و گفت: ضمن اینکه شرکت مترو نیز چنین طرحی را آماده و به شورای عالی زیربنایی ارائه کرده بود که پیش از ورود به صحن شورای عالی زیربنایی و از سوی کارشناسان این شورا رد شد.

فعالیت های حقوقی دبیرخانه بدون هماهنگی با اعضای شورای عالی زیربنایی

وزارت راه و شهرسازی همچنین بیکار ننشست و از دادگاه نیز حکم ممانعت از برگزاری افتتاحیه و بهره برداری از خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) را اخذ کرد. در این حکم به پلیس آزادراه تهران ـ قم و پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) دستور داده شده تا از افتتاح و بهره برداری از این خط ممانعت کرده و با متمردان نیز برخورد قانونی شود. بر اساس حکم دادگاه، تا زمانی که مجوز افتتاح این خط از سوی شورای عالی فنی و امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازی اخذ نشود، امکان بهره برداری وجود ندارد.

با این حال آنچه بیش از پیش شائبه سیاسی کاری این اقدام را از سوی وزارت راه و شهرسازی تقویت می کند، بی اطلاعی اعضای ارشد شورای عالی فنی و امور زیربنایی این وزارت از اقدامات دبیرخانه این شوراست. به نظر می رسد دولت چندان علاقه ای به افتتاح و بهره برداری از این خط درست در روزهای پایانی فعالیت شهردار فعلی تهران نداشته و می خواهد این خط در دولت دوازدهم و شواری شهر پنجم مورد بهره برداری قرار گیرد تا این کار عظیم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) ـ گروه تخصصی سپاسد ـ به نام دیگران ثبت شود.

معاون وزیر راه: در جریان اقدامات دبیرخانه شورای زیربنایی نیستم

داوود کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خط متروی تهران (متروی فرودگاه امام خمینی (ره)) اظهار کرد: اصلی ترین نیاز شهرهای اقماری تهران، تردد ارزان و ایمن است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی با اصل برقراری خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) که سپس تا شهر جدید پرند ادامه می یابد و مردم این شهر از آن منتفع خواهند شد، نه تنها مخالفتی ندارد، بلکه بخشی از هزینه های اجرای چنین خطوطی را هم پرداخت می کند؛ کما اینکه وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید بخشی از هزینه های ساخت متروی شهر جدید هشتگرد را پرداخت کرده است.

عضو ارشد شورای عالی فنی و امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: متروی فرودگاه امام خمینی (ره) در حریم آزادراه تهران ـ قم ساخته شده و بنابراین این نگرانی وجود دارد که اگر اتوبوس یا خودرو از جاده خارج شده و با قطار برخورد کند، سوانح غیر قابل جبرانی بیافریند؛ به همین دلیل مکاتباتی در شورای عالی زیربنایی با شرکت متروی تهران و حومه داشتیم تا این خط ایمن سازی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متروی تهران این طرح را آماده کرد و قرار بود در شورای عالی زیربنایی تصویب شود اما قبل از تصویب طرح در شورا، برنامه افتتاحیه برای آن گذاشتند که وزارتخانه مخالفت کرده است. امیدواریم شرکت مترو در آینده با تهیه این طرح و اجرای آن، امکان بهره برداری از آن را فراهم کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از جزئیات طرح ارائه شده از سوی شرکت متروی تهران اطلاع دارد یا خیر، گفت: اصلا چنین طرحی در صحن شورای عالی زیربنایی مطرح نشد تا اعضا در جریان قرار گیرند.

کشاورزیان همچنین از رد شدن طرحی که مترو به دبیرخانه شورای عالی زیربنایی داده از سوی کارشناسان این دبیرخانه، اظهار بی اطلاعی کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در عین حال اعلام کرد: امکان ایمن سازی برخی نقاط حساس و اصلی این خط که احتمال بروز سانحه در آنها بالاست، در اسرع وقت وجود دارد تا بهره برداری از متروی فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز شده تا سپس سایر نقاط حادثه خیز این خط همزمان با فعالیت مترو، ایمن سازی شوند.

عدم ایمنی در راه آهن و تقویت شائبه سیاسی بودن عدم ایمنی متروی فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی وزارت راه و شهرسازی بر نبود ایمنی در خط ۸ مترو اصرار دارد که اولا این خط هم از سمت همجواری با آزاداره تهران ـ قم فنس های آهنی دارد و هم از سمت همجوار با بیابان های جنوب تهران؛ ثانیا بسیاری از خطوط راه آهن که ساخت و بهره برداری از آنها توسط دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی (به ترتیب: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) انجام می شود، یکی از ناایمن ترین خطوط راه آهن دنیاست؛ به گونه ای که شعار: «راه آهن؛ ایمن ترین گونه حمل و نقل» را زیر سؤال برده است.

عدم وجود ایمنی در راه آهن و نیز عدم رسیدگی شورای عالی زیربنایی وزارت راه و شهرسازی به این موارد، شائبه سیاسی بودن برخوردهای این وزارت خانه با خط ۸ متروی تهران به بهانه نبود ایمنی را تقویت می کند.

بر اساس آمار بین المللی، میزان سوانح ریلی در ایران، ۱۸ برابر میانگین جهانی (کشورهای عضو اتحادیه راه آهن های جهان UIC) است. در این سوانح که انواع و اقسام آن شامل برخورد قطار با خودرو، برخورد قطار با عابر، برخورد قطار با قطار، خروج قطار از ریل، فرار ریل از زیر قطار به دلیل گرما یا خرابی خطوط و ... در کشور ما به وفور دیده می شود، بر اساس آمار، در سال های اخیر رو به افزایش بوده و در سال ۹۳، ۲۵ نفر بر اثر برخورد با قطار کشته شدند؛ در سال ۹۵ نیز تنها در سانحه برخورد دو قطار در دامغان، ۳۱ تن کشته شدند.

همچنین یکی دیگر از معضلات خطوط راه آهن در ایران، برخورد قطار با خودروهای عبوری از روی خطوط است که همواره مشکلات متعددی هم برای مردم و هم برای شرکت راه اهن ایجاد می کند.

معاون زیربنایی راه آهن: مردم با خودرو از روی ریل راه آهن رد می شوند

مازیار یزدانی، معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخورد قطار با خودرو و عابر اظهار کرد: ما در دو مسیر تهران و شمال بیشترین سوانح برخورد قطار با عابر و خودرو را داریم. چون در کنار این خطوط، مردم خانه ساخته اند که همه آنها بعد از اینکه خط آهن از این مسیرها کشیده شد، خانه های خود را به اطراف ریل ها منتقل کردند.

وی با بیان اینکه مردم به دلیل ناآگاهی از طولانی بودن خط ترمز قطار و همچنین قدرت پرتاب کنندگی باد قطارِ در حال حرکت دچار سانحه میشوند. ، گفت: آنها به راحتی بر روی ریل ها حتی در زمان حرکت قطار تردد می کنند که سبب بروز سوانح برای آنها می شود.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: برای مردم ساکن در مناطق اطراف و در حریم خطوط راه آهن نسبت به مسأله حفظ ایمنی در هنگام عبور از روی ریل در مساجد و مدارس اطلاع رسانی و بنرهایی نصب کرده ایم ولی توجه نمی کنند.

وی درباره عبور با خودرو از روی ریل نیز گفت: این مسأله هم در تقاطع های هم سطح و هم تقاطع های غیر هم سطح ریل با جاده دیده می شود. برخی از شهروندان با خودرو از روی ریل رد می شوند که به دلیل تفاوت ارتفاع ریل با جاده، کف خودرو به سنگ های اطراف ریل گیر کرده و متوقف می شود برخی از رانندگان و سرنشینان خودرو وقتی با چنین وضعی روبه رو می شوند و قطار نیز در حال نزدیک شدن است، خودرو را ترک می کنند اما مواردی هم بوده که راننده، خودرو را ترک نکرده و برای سرنشینان آن در هنگام عبور قطار، سانحه های مرگبار پیش آمده است.

یزدانی تأکید کرد: شرکت راه آهن مطالعاتی را در زمینه میزان تراکم جمعیت اطراف ریل و سوانح ریلی به خصوص برخورد قطار با عابر و خودرو را انجام داده و بر اساس نتایج آن، در مناطق پرسانحه، زیرگذرهایی ایجاد کرده است اما بسیار دیده شده که مردم حاضر به عبور از زیرگذر نیستند و از روی ریل رد می شوند.