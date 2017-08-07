۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۴

پشتیبانی ساعت جدید اپل از نسل چهارم شبکه های همراه

اپل قصد دارد ساعت هوشمند تازه خود را با تغییراتی اساسی روانه بازار کند و پشتیبانی آنها از استاندارد مخابراتی نسل چهارم تلفن همراه یا LTE را ممکن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این تحول موجب می شود تا مالکان گوشی های آیفون دیگر نیازی به حمل لحظه به لحظه گوشی خود نداشته باشند و بتوانند از طریق ساعت اپل به تمامی امکانات و قابلیت های آیفون دسترسی یابند.

البته هنوز مشخص نیست نسل جدید ساعت های هوشمند اپل همگی دارای قابلیت اتصال به شبکه های نسل چهارم خواهند بود یا برخی از آنها با قیمت کمتر و بدون این قابلیت عرضه می شوند.

چالش دیگر مصرف بالای باتری این نوع ساعت هاست و مشخص نیست آیا اپل از باتری قدرتمندی در ساعت های تسل جدید خود بهره می گیرد یا خیر. انتظار می رود ساعت جدید اپل در شهریور ماه و همزمان با رونمایی از آیفون جدید عرضه شود.

وظیفه تولید مودم ال تی ای این ساعت ها بر عهده شرکت اینتل است. آخرین مدل ساعت اپل در شهریور ماه سال گذشته عرضه شد و جی پی اس و قابلیت ضدآب بودن به آن افزوده شده بود.

