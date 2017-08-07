فراخوان هفتمین جشنواره حسنات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین عشاقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام فراخوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: این فراخوان در سه بخش مسابقه ملی، مسابقه بیوگرافی (پرتره)، مسابقه هر شهروند یک فیلم کوتاه اعلام شده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع اصلی جشنواره فیلم کوتاه حسنات احسان و نیکوکاری است، در خصوص موضوعات ویژه هفتمین جشنواره حسنات افزود: شادابـی و نشـاط اجتمـاعی، خـانه و خـانواده و سبک زنـدگی ایـرانی- اسلامـی، آئین و حقوق شهرونـدی همچون قانونمداری، انضبـاط شهری، ترافیـک، حقوق فرهنگی و اجتمـاعی شهـروندان، حقـوق همسایگان و ….، فرهنگ پذیری و آمـوزش فرهنگـی به کودکـان و نوجوانان، تسهیل گری و کارآفرینی اجتمـاعی، قرآن و عترت با محـوریت تبیین داستـانهای قرآنی و سیره ائمه اطهـار (ع)، شهر پاک ، محیطزیست و حفظ منابع ارزشمنـد آن و روشهای بهینه مصرف انرژی و انسـان، امـید، آینـده از موضوعات ویژه این دوره از جشنواره حسنات هستند.
مدیر اجرایی جشنواره حسنات با اشاره به اینکه در بخش مسـابقه ملـی در قالبهای داستانی، مستند، پویانمایی و فیلمنامه پذیرای آثار حداکثر تا ۳۰ دقیقه هستیم، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم، چنانچه فیلم ارسالی به جشنواره حسنات اولین جشنواره برای ارایه و حضور آن اثر در جشنوارههای داخلی باشد، در صورت موفقیت در این جشنواره، از اثر بعدی کارگردان حمایت مالی خواهد شد.
وی در خصوص بخش بیوگرافی که برای نخستین بار به این جشنواره اضافه شده، گفت: دراین بخش همه فیلمهایی که در ارتباط با معرفی خیّرین و نیکوکاران کشور با محوریت خیرخواهی و کمک به همنوع در قالب فیلمهای کوتاه داستانی و مستند تهیه شده باشند، مورد بررسی قرارخواهندگرفت.
عشاقی با اشاره به اینکه بخش مسـابقه هر شهـروند یک فیـلم کـوتاه نیز برای دومین بار در قالب بخشهای جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات قرار گرفته است، تصریح کرد: در این بخش فیلمهای کوتاه با موضوعات جشنواره توسط عموم شهروندان که با استفاده از تلفن همراه و یا دوربینهای خانگی تهیهشده باشد با مدت زمان حداکثر پنج دقیقه و فرمت ( MP۴ و MPEG ) با حداکثر رزولوشن ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ پذیرفته خواهند شد.
وی در خصوص جوایز این دوره از جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان نیز ابراز داشت: به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و نیز بهترین فیلمنامه در هر بخش، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت، ضمن آنکه بهترینهای فیلمهای بخش مسابقه هر شهروند یک فیلم کوتاه نیزمورد تقدیر قرار میگیرند و جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
مدیر اجرایی هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اضافه کرد: جایزه ویژه جشنـواره به بهترین فیـلم با موضوع «انسان، امید، آینده» اهدا خواهد شد.
وی آخرین زمان ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات را تا ۱۵ مهر ماه اعلام کرد و افزود: اول بهمن ماه نیز اسامی فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه نیز اعلام خواهد شد.
عشاقی افزود: علاقمندان برای شرکت در این دوره از جشنواره برای دریافت فرم ثبتنام باید به سایت جشنواره به آدرس hasanatfilm.ir مراجعه گنند.
گفتنی است که هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برگزار میشود.
