زنان فضانورد بیش از ۶ ساعت پیاده روی فضایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، جسیکا میر، فضانورد ناسا و سوفی آدنو، فضانورد سازمان فضایی اروپا، در یک راهپیمایی فضایی ۶ ساعت و ۴۹ دقیقهای توانستند بیشتر فعالیتهای برنامهریزیشده خود را انجام دهند؛ هرچند در بخش پایانی این عملیات، لباس فضانوردی آدنو با اختلال حرکتی مواجه شد.
این راهپیمایی فضایی ساعت ۱۲:۴۰ آغاز شد و مهمترین بخش آن، تعویض صفحه منحرفکننده مسطح و بازتابنده بازگشتی در بخش جلویی ماژول «هارمونی» (Node ۲) ایستگاه فضایی بینالمللی بود. بازتابنده بازگشتی برای پشتیبانی از ناوبری و هدایت فضاپیماهای مهمان هنگام عملیات پهلوگیری استفاده میشود. نمونه قدیمی این تجهیزات که فضانوردان آن را تعویض کردند، با رسوبات پیشرانه ناشی از ورود و خروج فضاپیماهای پیشین پوشیده شده بود.
میر و آدنو همچنین دوربین با وضوح بالای Camera Port ۳ را تعویض کردند. پس از آن، آدنو به فعالیتهای عملیاتی خود ادامه داد و از بخش خارجی محفظه هوابند و دستکشهای لباس فضانوردی نمونهبرداری کرد تا احتمال وجود میکروارگانیسمها بررسی شود.
همزمان، میر انتهای بازوی رباتیک Canadarm۲ را به سمت طیفسنج مغناطیسی آلفا (AMS) هدایت کرد و کابلهای برق، یک جامپر حرارتی و تکیهگاه قابلحمل پا را که قرار است در راهپیمایی فضایی بعدی مورد استفاده قرار گیرد، جابهجا کرد.
با این حال، در اواخر عملیات، آدنو اعلام کرد که حرکت مفصل شانه چپ لباس فضانوردیاش را از دست داده است. برای احتیاط، از او خواسته شد تا منتظر میر بماند و همراه او به سمت محفظه هوابند ایستگاه حرکت کند.
میر در محفظه هوابند بخش بالایی بازوی لباس آدنو را باز کرد تا علت اختلال را بررسی کند. او متوجه شد که گرهخوردگی ایجادشده در لباس مانع حرکت «آدنوت» شده است. میر با آزاد کردن این گره، قابلیت حرکتی لباس را بازگرداند.
در نهایت، دو عضو خدمه «اکسپدیشن ۷۵» به محفظه هوابند بازگشتند و راهپیمایی فضایی را ساعت ۲۰:۲۹ به وقت گرینویچ به پایان رساندند.
این هفتمین راهپیمایی فضایی جسیکا میر و سومین راهپیمایی فضایی سوفی آدنو بود.
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