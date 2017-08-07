جلال ملکی در گفتوگو باخبرنگار مهر ، گفت: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز وقوع حریق در یکی از ساختمانهای اداری در خیابان حافظ به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که در پی آن عوامل آتشنشانی از سوی ستاد فرماندهی به محل اعزام شده و مشاهده کردند چند قطعه کارتن و مقوا در این ساختمان دچار حریق شده است.
وی افزود: با توجه به دود برخاسته از این حریق، سیستم اطفای حریق ساختمان روشن شده و در پی آن غبار غلیظی که برای اطفای حریق از سوی این دستگاه پخش شده بود، طبقه اول را فرا گرفت.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه انتشار غبار برای اطفای حریق سبب تشدید شایعه حریق گسترده در این ساختمان شد افزود: این در حالی است که شعلههای آتش خاموش شده و هیچ خسارتی به ساختمان و بخشهای مختلف آن وارد نشد و طبیعتا این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشته است.
