به گزارش خبرنگار مهر، امروز پیاز در حالی میهمان میوه فروشی ها و میادین میوه و تربار شد که قیمت ۵ هزار تومانی آن بیش از هر زمانی خودنمایی می‌کند.

این در حالی است که قیمت این محصول صیفی در ماه گذشته ۳ هزار تومان بود.

نکته قابل تامل در این میان این است که امروز دلار به قیمت ۳۸۲۱ تومان معامله شد در حالی که ارزش آن در ماه گذشته ۳۷۵۰ تومان گزارش شد. بنابراین قیمت پیاز طی یک ماه ۲ هزار تومان رشد را تجربه کرده در حالی که این رشد برای ارزش دلار ۷۱ تومان بوده است.

این در حالی است که اول مردادماه جاری رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر وعده کاهش قیمت این محصول صیفی طی ده روز بعد را داده و گفته بود: اجازه کوچکترین افزایش نامتعادل و غیر اصولی در بازار را نمی دهیم و قیمت پیاز در شهریور ماه به قیمت قبل باز خواهد گشت.

وی با انتقاد از برخی ضعف ها در حوزه تولید محصولات کشاورزی، گفته بود: هرسال مشاهده می کنیم که یکی از محصولات کشاورزی افزایش قیمت غیر منطقی دارد، این اتفاق در سال جاری در مورد پیاز افتاده است.

وی درباره علت افزایش غیرمعقول قیمت پیاز گفته بود: عده ای در خلاء مدیریتی در بحث توزیع، اقدام به دپو پیاز کردند و این امر سبب خراب شدن این محصول و افزایش قیمت غیرمنطقی آن شد.

او وعده داده بود: با ورود محصولات شیراز، ورامین و کرج به بازار شاهد کاهش آغاز روند کاهش قیمت این محصول خواهیم بود.