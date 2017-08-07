جشنواره «من و کتاب» به مدت یک ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار بود آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره «من و کتاب» ۱۳ مرداد ۹۶ مصادف با میلاد امام رضا (ع) باشد اما به دلیل استقبال مردم و همچنین درخواست هیئت داوران برای فرصت دهی بیشتر به علاقه مندان و شرکت کنندگان، این جشنواره به مدت یک ماه و تا ۱۳ شهریور ماه تمدید شد.
جشنواره «من و کتاب» در فضای مجازی برای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی فرصت مطالعه کتاب در دو شکل متنی و گویا را فراهم کرده است؛ علاوه براین به افراد صاحب ذوق کمک میکند تا نویسنده شوند.
جشنواره «من و کتاب» شامل سه بخش «هنر کتابخوانی»، «کتاب آوا» و «دوستداران قلم» است.
در بخش هنر کتابخوانی با محوریت «با هم کتاب بخوانیم» علاقهمندان، کتابهای «گلستان یازدهم» «وقتی مهتاب گم شد»، «فرنگیس»، «گل سنگ»، «کلاغ کامپیوتر» را بهصورت الکترونیک مطالعه میکنند.
مشارکتکنندگان بعد از مطالعه کتاب در بازه زمانی مشخص به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه کرده و به پرسشهای طراحی شده پاسخ میدهند. شرکتکنندگان میتوانند به پرسشهای یک یا هر پنج کتاب پاسخ دهند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتابها به نشانی ebook.sooremehr.ir مراجعه و نرمافزار کتابخوان «سوره مهر» را دانلود و کتاب را با تخفیف دریافت کنند؛ علاوه بر این امکان دریافت اپلیکیشن کتاب از طریق کافه بازار فراهم شده است. بهناز ضرابیزاده، کاظم مزینانی و اکبر صحرایی اعضای هیات داوران این بخش را تشکلیل میدهند.
بخش بعدی جشنواره «کتاب آوا» با عنوان «صدای کتاب شنیدنی است» ویژه علاقهمندان به حوزه صداپیشگی و گویندگی است. علاقهمندان باید متنهای منتخب کتابهای «نرگس»، «دار و دسته دارعلی»، «آه با شین» و از کتابهای فاضل نظری را قرائت و صدای ضبط شده با تلفن همراه را ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند متنهای هر چهار عنوان کتاب را روخوانی و ارسال کنند اما در هر بخش آخرین فایلی که در سایت جشنواره بارگذاری شده از سوی هیات داوران ارزیابی میشود؛ بهعبارت دیگر در صورت ویرایش و استفاده از افکتهای صوتی، فابل قبلی حذف خواهد شد.
میکائیل شهرستانی، ژاله صادقیان و عبدالله روا هیات داوران این بخش هستند.
سومین بخش جشنواره «من و کتاب» «ناشر کتابهای خود باشید» نام دارد.
در این بخش از جشنواره مخاطبان علاقهمند به نویسندگی و صاحب ذوق و توانمند در ترانهسرایی و داستانپردازی میتوانند آثار خود را در قالب شعر، داستان کوتاه به جشنواره ارسال کنند. افراد صاحب اثر که موفق به چاپ کتاب خود نشدهاند نیز میتوانند در این بخش از جشنواره شرکت کنند.
همه آثار تایید شده از سوی هیات داوران را سوره مهر الکترونیک در کتابخانه الکترونیکی سوره مهر با حفظ حقوق مولف منتشر میکند. فاضل نظری، علیرضا قزوه و سعید بیابانکی اعضای هیات داوران این بخش هستند.
مرتضی سرهنگی، محمدرضا بایرامی و راضیه تجار نیز داوری بخش داستان کوتاه را برعهده دارند.
