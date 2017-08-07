به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اینکه مولفه اصلی مسکن مربوط به قدرت خریدار است، گفت: هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیکتر میشود.
وی در ادامه افزود: توانستیم قدرت خرید زوجهای جوان را از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم.
میزان اقساط تسهیلات مسکن کاهش مییابد
آخوندی در خصوص برنامه جدید بخش مسکن در دولت دوازدهم گفت: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانیتر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن است که با این اقدام میزان اقساط کاهش مییابد.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانیتر شدن دورههای اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش مییابد.
وی یادآور شد: اکثر کشورهای توسعه یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید مسکن اقدام میکنند.
آخوندی گفت: طبق گزارش هایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه میدهد،در بیشترماهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.
وزیر راه وشهرسازی در خصوص افزایش میزان ساخت وساز در کشور نیز تصریح کرد: در حال حاضر ۲ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد که با پر شدن این واحدهای خالی بازار مسکن برای تقاضاهای جدید وارد حوزه ساخت وساز میشود و این بازار نیز به مرور رونق میگیرد.
آخوندی یاد آور شد: پرداخت تسهیلات به خریدار و یا سازنده مسکن در افزایش سرعت ساخت و ساز به طور کامل تاثیر گذار است.
افزایش تقاضای مجوز برای ساخت بافتهای فرسوده
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تقاضا در بافتهای فرسوده طی چند ماه گذشته افزایش یافته،گفت:طبق آمارهای که از سوی شهرداری ارائه میشود میزان صدور پروانههای ساخت در بافتهای فرسوده نسبت به سایر بافتها افزایش داشته است.
وی یادآور شد: این اقدامات در بافتهای تاثیرات خودش را گذاشته است و در آینده نیز این اثر گذاریها بیشتر خواهد شد.
مسکن اجتماعی مسیر خود را به خوبی طی می کند
آخوندی در خصوص مسکن اجتماعی نیز گفت: کلیه آیین نامههای مربوط به منابع بودجه طرح مسکن اجتماعی به تصویب رسیده و بنیاد مسکن مجری ساخت این طرح شده است.این بنیاد برنامههای طرح را در سال ۹۶ طراحی کرده و در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه است و به نظر میرسد که طرح مسکن اجتماعی مسیر خود را به خوبی طی کرده است.
وی گفت: سیاستهای غلط گذشته، سبب ورود جریان سوداگری گسترده در حوزه مسکن شد که نتیجه آن وجود این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با این وجود، آمارهای پیش نگر نشان میدهد بدون رشد قیمت، حوزه مسکن در آستانه رونق قرار گرفته است.
در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت ۱۳۳ هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۴۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بانک مسکن در سال ۹۵ برای خرید ۱۴۲ هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است.
وی با بیان این که این آمارها علایم خوبی برای روند رونق بازار مسکن در سال جاری است، گفت: اساسا ما مخالف این هستیم که بخش مسکن به عرصه سوداگری تبدیل شود، زیرا اگر به سیاستهای دولت گذشته نگاهی شود نتیجه این سیاست سوداگری در بخش مسکن بوده که برای ما نتیجه بدی داشته است.
آخوندی با اشاره به مزیتهای پس انداز برای خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی گفت: با توجه به افزایش پس انداز در شعب بانک مسکن انتظار داریم در سال ۹۶ فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن وارد بازار شوند و تحلیل گران معتقدند که امسال بازار مسکن رونق میگیرد.
وی با بیان این که باید سیاست ما تامین مسکن نیازمندان واقعی در بازار باشد، گفت: باید تلاش کنیم که واحدهای مسکونی در کشور برای خریداران واقعی تولید شود و نباید اجازه دهیم که سیاست سودگرانه وارد سیستم مدیریت شهری شده تا سبب کم شدن ظرفیتهای زیستیها شهرها شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما مخالف ورود دولت به حوزه ساخت و ساز مسکن هستیم.
وی با اشاره وضعیت مسکن مهر گفت: از بیش از ۲ میلیون مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد آن به پایان رسیده و تعدادی از واحدها متقاضی ندارد و بیش از ۴۸ هزار پرونده مسکن مهر در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
آخوندی بیان کرد: تلاش میکنیم که از ۱۳۰ هزار واحد باقی مانده در دست اجرا که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
