مشکل داوری درست نشود از لیگ کناره گیری می کنیم

صائب پناه در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: جلسه ای را با ترابیان رئیس کمیته فوتسال کشور در خصوص مشکلات لیگ ، داوری ها و همچنین حضور سرمربی تیم ملی در ترکیب یک تیم باشگاهی برگزار خواهیم کرد و در صورتی که به نتیجه نرسیم از لیگ کناره گیری می کنیم .

وی خاطرنشان کرد : متاسفانه کمیته فوتسال انگیزه مدیران باشگاهها را برای حضور در لیگ کمرنگ می کند چرا که اهمیت لازم به باشگاهها داده نمی شود.

ترابیان رئیس کمیته فوتسال نیز در خصوص اظهارات صائب پناه گفت : مسائل مطرح شده توسط مدیرعامل تام در شان یک مدیرنیست که خود را وارد مسایل ریزکند. ضمن اینکه در دیدار این تیم مقابل علم و ادب حضور داشتم و داوری این دیدار به هیچ عنوان مشکل خاصی نداشت.

وی در ادامه گفت : قبول دارم که در پاره ای موارد اشتباهاتی در داوری رخ می دهد ولی این اطمینان را می دهم که هیچ عمدی در آن وجود ندارد.

ترابیان در مورد درگیری لفظی شمسایی با شاندیزی و اخراج بازیکن علم و ادب گفت : بازیکن شماره 14 علم و ادب حرکت زشتی در زمین انجام داد و داور به درستی او را اخراج کرد که البته در مورد این بازیکن و حرکت شمسایی حتما کمیته انضباطی تصمیم گیری لازم را خواهد کرد.