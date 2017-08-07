ضوابط پذیرش دانشجویان بورسیه عراقی از طریق نیروی قدس ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، بعد از ظهر امروز در دیدار با جمعی از علمای حوزه علمیه عراق و در پاسخ به درخواست یکی از میهمانان درباره پذیرش دانشجویان بورسیه عراقی در دانشگاه آزاد با توجه به اهمیت گسترش فعالیت های دانشگاهی جهت توسعه فرهنگ اسلامی، ضمن استقبال از این درخواست، اظهار داشت: در گذشته یادداشت تفاهمی با آقای سیدمحسن حکیم (نماینده مجلس اعلای عراق در ایران) امضا کردیم که بر اساس آن شعب دانشگاه آزاد در شهرهای بصره، اربیل، کربلا، ایجاد شود.

وی افزود: علاوه بر این، برای پذیرش دانشجویان بورسیه عراقی در ایران نیز ضوابط این موضوع را تدوین خواهیم کرد و از طریق برادران نیروی قدس به شما اعلام می کنیم و این را جزو وظایف خودمان می دانیم.

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: یادداشت تفاهمنامه امضا شده با جناب حیکم مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر ارتباط ما با شما از طریق نیروی قدس خواهد بود.