خواهان برطرف کردن موانع بانکی جهت تسهیل مراودات تجاری با چک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمهدی فرشادان رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و چک امروز با «ویتخ فیلیپ» نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار فرشادان از حضور نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک در مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست جمهوری قدردانی کرد و گفت: مراسم تحلیف یک برنامه تأثیرگذار و مهم در کشور ما است که حضور مقامات و هیات های پارلمانی کشورهای مختلف، نشانگر توجه کشورها به توسعه و گسترش هر چه بیشتر روابط دوستانه با ایران است.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری های دو کشور در سطوح مختلف خاطر نشان کرد: امیدوارم جلسات و نشست ها با مقامات کشورمان در حوزه های مختلف اقتصادی و بازرگانی، مسیر دستیابی به راه حل ها و برطرف کردن موانع بانکی و مراودات تجاری را تسهیل کرده و موجب توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و چک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش مهم ارتباطات پارلمانی در رشد و تقویت روابط دوستانه اظهار داشت: گروهرهای دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور می توانند به تقویت و تحکیم مناسبات فیمابین کمک شایانی کنند.

نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک: توافقنامه‌های میان ایران و چک هرچه سریع‌تر اجرا شود.

فیلیپ نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک و رئیس گروه دوستی پارلمانی چک و جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر خود به کشورمان و حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت: روند رو به رشد و مثبت مراودات میان دو کشور می تواند به آشنایی هرچه بیشتر دولت و مردم چک و ایران منجر شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی چک و ایران در ادامه با تاکید بر اجرایی شدن هرچه سریع تر توافقنامه های امضا شده در حوزه های مختلف تجاری، بازرگانی، حمل و نقل و تکنولوژی های نوین میان دو کشور عنوان کرد: مذاکرات و توافقات خوبی در جلسات با مقامات ایران داشته ایم ولی باید گام های موثرتری در مسیر تسهیل روابط تجاری و اقتصادی برداشته شود.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم نگاه مثبت و تلاش های مشترک طرفین به پیشبرد روزافزون توافقات منجر شود.