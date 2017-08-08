به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، در جنوبیترین شهر ایران، «خرمشهر»، پسری به نام «صالح» همراه با پدر و مادر زندگی میکرد. همه او را صالی صدا میزدند. صمیمیترین دوست او بهنام بود که به همراه ننهصفورا زندگی میکرد. سالی هرسال تابستان به همراه خانواده به شیراز میرفت.
او یک تابستان که صالی به تنهایی در خرمشهر ماند، عراقیها خرمشهر را اشغال کردند. آنها همهجا را بمباران کردند. بمبی به یک خانه اصابت کرده بود. کبوتر و کلاغ مهربانی صالی را از وجود نوزاد سهماهای، در آن خانه مطلع کردند و او به همراه بهنام کودک را نجات داده و به ننهصفورا سپردند.
برادر صالی «جاسم» برای جنگ با عراقیها به شلمچه رفته بود. صالی به خواست پدر برای یافتن جاسم رفت، اما در راه زخمی شد و دوباره کلاغ و کبوتر مهربان به یاری او شتافتند، آنها به صالی گفتند که پیش نخلی که به پری نخلستان مشهور است برود. پری نخلستان دارای قدرت جادویی بود و مثل انسانها میتوانست خم و راست شود و سرسبز بود.
پری نخلستان وقتی صالی را دید، با مهربانی او را دربرگرفت و مداوایش کرد. در پی حوادثی بهنام و صالی دچار دردسر میشوند و این بار نیز به کمک پری نخلستان نجات پیدا میکنند.
کتابهای بنفشه واحد کودک و خردسال انتشارات قدیانی این رمان کودکانه را در ۱۹۱ صفحه، تیراژ ۱۱۰۰ نسخه، قیمت ۱۲۰۰۰ تومان و نوبت چاپ چهارم در اختیار علاقهمندان قرار داد.
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