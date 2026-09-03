به گزارش خبرنگار مهر، علی بهور ظهر پنجشنبه در جلسه سرشماری نفوس و مسکن که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد سرشماری از روش سنتی به مدل «ثبت‌مبنا»، اظهار کرد: ثبت احوال استان برای اجرای این طرح از آمادگی کامل برخوردار است.

وی با اشاره به نامه اخیر سازمان ثبت احوال کشور در خصوص همکاری متمرکز با مرکز آمار ایران، افزود: در روش سنتی سرشماری، مانند سرشماری سال ۱۳۹۵، اطلاعات از طریق پرسشنامه و با استفاده از نیروی انسانی جمع‌آوری می‌شد که احتمال بروز خطا در این فرآیند وجود داشت.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در سرشماری «ثبت‌مبنا»، پایگاه اطلاعات هویت ملی سازمان ثبت احوال به عنوان کلید پیوند میان پایگاه‌های اطلاعاتی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تا هر فرد با یک هویت واحد در نظام آماری کشور شناسایی شود.

بهور با بیان اینکه سازمان ثبت احوال یکی از مهم‌ترین و معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی کشور را در اختیار دارد، گفت: استفاده از این ظرفیت می‌تواند زمینه تولید آمار دقیق‌تر و قابل اتکاتر برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ریزی را فراهم کند.

وی از همکاری مستمر ثبت احوال استان با مرکز آمار ایران خبر داد و تصریح کرد: ارتباط کامل و مستمری با مرکز آمار داریم و از نظر زیرساختی هیچ مشکلی برای اجرای سرشماری ثبت‌مبنا در استان وجود ندارد و آمادگی استان در این زمینه صددرصدی است.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به آخرین آمار جمعیتی استان اشاره کرد و گفت: جمعیت استان در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۱۱ هزار و ۳۰۳ نفر بود که بر اساس آخرین به‌روزرسانی، این رقم به ۷۸۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسیده است.

وی افزود: بر این اساس، جمعیت استان طی این دوره حدود ۱۰.۳۵ درصد افزایش داشته است.

بهور با تأکید بر اهمیت داده‌های حاصل از سرشماری در تصمیم‌گیری‌های کلان، خاطرنشان کرد: سرشماری ثبت‌مبنا گامی راهبردی برای عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سمت یک نظام آماری دقیق، یکپارچه و مبتنی بر داده‌های ثبتی است.

وی تأکید کرد: ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی، آمادگی کامل برای اجرای این طرح ملی را دارد.