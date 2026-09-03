سکان پارک علم و فناوری استان سمنان به محسن رضوانی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محسن رضوانی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری استان سمنان منصوب کرد.
حسین سیمایی در حکم انتصاب محسن رضوانی، با اشاره به سوابق، تخصص و تجارب وی، این انتصاب را با توجه به پیشنهاد معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم انجام داده است.
در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری استان سمنان منصوب میشوید.»
تأکید بر توسعه پارک و حمایت از واحدهای فناور
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این حکم ابراز امیدواری کرده است که رضوانی با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامههای ارائهشده به مجلس شورای اسلامی، در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری نقشآفرینی کند.
توسعه پارک، مراکز رشد و تلاش برای حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و مؤسسات دانشبنیان مستقر، از جمله محورهای مورد تأکید در حکم وزیر علوم است.
اولویتهای اجرایی سرپرست جدید پارک علم و فناوری
سیمایی در ادامه حکم خود، اجرای کامل سیاستهای ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، پیگیری توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناوری و ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور را از اولویتهای کاری سرپرست جدید پارک علم و فناوری استان سمنان برشمرده است.
تدوین سازوکار عملیاتی برای تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوریهای نوظهور، تلاش برای مأموریتگرایی پارک و ایجاد قطبهای فناوری نیز از دیگر موارد مورد تأکید وزیر علوم در این حکم است.
همچنین تعامل با دستگاههای اجرایی مرتبط در سطح ملی و استانی برای تأمین منابع مالی و جذب اعتبارات، کمک به جذب سرمایهگذار برای پروژههای فناورمحور و زیرساختهای مرتبط و تقویت ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی، از دیگر اولویتهای تعیینشده برای رضوانی عنوان شده است.
تأکید بر ارتباط دانشگاه، صنعت و نهادهای اقتصادی
در بخش دیگری از حکم وزیر علوم، بر افزایش تعاملات مؤثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعامل سازنده با نهادهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی و صنایع استان تأکید شده است.
پیگیری بهرهبرداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری، از جمله ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان با تأکید بر ماده ۱۱ این قانون، از دیگر مأموریتهای سرپرست جدید پارک علم و فناوری استان سمنان اعلام شده است.
رضوانی؛ استاد دانشگاه و فعال حوزه فناوری
محسن رضوانی دارای دکترای مهندسی کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود با مرتبه دانشیاری است.
از سوابق اجرایی وی میتوان به مدیر دفتر بینالملل دانشگاه صنعتی شاهرود، رئیس مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود، عضویت در شورای پارک علم و فناوری استان سمنان، عضویت در شورای پدافند سایبری استان سمنان و مدیرعاملی چند شرکت دانشبنیان اشاره کرد.
رضوانی همچنین بیش از ۵۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بینالمللی منتشر کرده است.
قدردانی از رئیس سابق پارک علم و فناوری سمنان
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامهای جداگانه از تلاشها و زحمات محسن نظری، رئیس سابق پارک علم و فناوری استان سمنان، در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
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