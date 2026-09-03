به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با سردار الله‌کرم، با تشریح دیدگاه‌های خود درباره انقلاب اسلامی و شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: خود را در قالب جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا تعریف نمی‌کنم و معیار اصلی برای من، انقلابی‌گری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب است.

وی با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی افزود: انقلاب با هدف دستیابی به قدرت، جایگاه یا منافع مادی شکل نگرفت، بلکه بر پایه آرمان‌هایی همچون عدالت، استقلال و ارزش‌های الهی به پیروزی رسید و صیانت از این مبانی باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی کشور ادامه داد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند، دامن زدن به اختلافات و گرفتار شدن در فضای مچ‌گیری به صلاح کشور نیست.

نورمفیدی اظهار کرد: این به معنای نادیده گرفتن مشکلات و ضعف‌ها نیست، بلکه باید کاستی‌ها با نقد منصفانه و سازنده مطرح و در کنار آن، ظرفیت‌ها و دستاوردهای کشور نیز برای مردم تبیین شود.

وی همچنین همدلی میان مسئولان را یکی از ضرورت‌های شرایط فعلی دانست و گفت: همکاری و تعامل میان مسئولان می‌تواند به عنوان یک سرمایه برای عبور از مسائل و چالش‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه علم اظهار کرد: علم را نمی‌توان صرفاً با عنوان اسلامی یا غیراسلامی دسته‌بندی کرد؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از دانش و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح و منطبق با شرع و مصالح جامعه است.

وی بر ضرورت پرهیز از افراط و تندروی تأکید کرد و افزود: حل مسائل کشور نیازمند عقلانیت، توجه به واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های سنجیده است.

در ادامه این دیدار، سردار الله‌کرم ضمن قدردانی از آیت‌الله نورمفیدی برای برگزاری این نشست، دیدار و گفتگو با علما را فرصتی برای بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان دانست و بر ضرورت تقویت همگرایی میان نیروهای انقلابی تأکید کرد.

این دیدار با محوریت مباحث انقلاب اسلامی، ضرورت حفظ وحدت ملی، نقد منصفانه و پرهیز از اختلافات جناحی برگزار شد.