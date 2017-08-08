سیروس دین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت فعلی راه آهن گفت: من نمی خواستم تیم را مقابل شهرداری تبریز به میدان بفرستم. ما تنها ۹ بازیکن داشتیم و مجبور شدم گلر دوم را به عنوان هافبک به زمین بفرستم تا برای ما بازی کند.

سرمربی راه آهن تهران ادامه داد: اگر نتیجه را برای ما سه بر صفر اعلام می کردند بهتر از این بود که وارد زمین شدیم اما مسئولین وساطت کردند، تیم به میدان رفت اما خودم به نشانه اعتراض به جایگاه رفته و تنها به تماشای بازی نشستم چون نمی توانستم هیچ نکته فنی را به بازیکنانم که شرایط سختی داشتند و اصلا بر روی بازی تمرکز نداشتند بگویم.

وی تصریح کرد: به راه آهن و دین محمدی جفا کردند. اگر این تیم را در فصل پیش در لیگ یک نگه نمی داشتند ۳۰۰ میلیون بیشتر قیمت نداشت اما به همراه بازیکنانم تلاش کردیم، در لیگ یک ماندیم و قیمت تیم را به ۴ میلیارد رساندیم. ۱۰ سال پیش عده ای از راه آهن طلبکار بودند و الان باید دین محمدی تاوانش را پس بدهد. متأسفانه راه آهن مشکلات زیادی دارد و امیدوارم اهالی فوتبال دست به دست هم دهند تا مشکلات این تیم ریشه دار و قدیمی برطرف شود.

دین محمدی در ادامه تأکید کرد: قرار بود قبل از هفته اول بازیکنان جدید را ثبت کنیم که این اتفاق نیفتاد. سه بازیکن دانشجو داشتیم که تلاش کردیم آنها بتوانند بازی کنند اما متأسفانه در لحظات پایانی اجازه بازی آنها صادر نشد و دست من خالی ماند و مجبور شدم با ۹ نفر به میدان بروم.

سرمربی راه آهن تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با این وضعیت در این تیم خواهید ماند یا خیر؟ اظهار داشت: با مدیرعامل باشگاه صحبت کردم و به او گفتم یک هفته فرصت می دهم تا مشکلات را برطرف کنید در غیراین صورت نمی توانم با این شرایط سخت کار کنم.

وی افزود: وقتی سال گذشته به راه آهن آمدم این تیم ۶ بازی را با شکست به پایان رسانده بود اما با کمک همکاران و بازیکنان تیم را در لیگ دسته اول حفظ کردیم و امید داشتیم فصل آینده شرایط بهبود پیدا کند که متأسفانه روز به روز سخت تر از گذشته شده است.

دین محمدی در پاسخ به این سوال که چرا با این شرایط راه آهن را ترک نکرده اید گفت: قرار بود وضعیت راه آهن خوب شود، قول های زیادی داده شده بود اما انگار هیچ کدام عملی نشد. امروز مدیرعامل باشگاه به سازمان لیگ رفته تا بتواند مشکل ثبت قرارداد بازیکنان را حل کند تا ببینیم در آینده چه اتفاقی پیش می افتد.

وی در ادامه با انتقاد از نبود امکانات در فوتبال کشورمان افزود: همیشه می گوییم چرا جوانان به قلیان و اعتیاد روی می آورند باید بپذیریم که استعدادهای زیادی در فوتبال ما از بین می رود. سال گذشته من از ۲۰۰ بازیکن تست گرفتم که صد نفر را پسندیدم اما تنها می توانستم ۳۰ نفر را جذب کنم و با توجه به نبود امکانات ورزشی مطمئنم که آن ۷۰ نفر جایی برای ورزش کردن نداشتند و اگر به بیراهه کشیده شوند چه کسی مقصر است و باید پاسخگو باشد؟

سرمربی راه آهن تهران در پاسخ به این سئوال که اگر شرایط راه آهن بهبود پیدا کند آیا نتایج خوبی کسب خواهید کرد یا خیر؟ گفت: من قول می دهم اگر شرایط درست شود جزء ۵ تیم اول در پایان فصل باشیم.

دین محمدی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط سخت راه آهن در حال حاضر قابل توصیف نیست اما امیدوارم مسئولین به این تیم نگاه ویژه ای داشته باشند تا هر چه زودتر مشکلات ما برطرف شود.