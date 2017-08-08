خطوط تلفن در ۹ مرکز مخابراتی دچار اختلال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استقلال، پیام نور، شهید عاطف و سلمان فارسی از امروز ۱۷ مردادماه و در مراکز مخابراتی شهید ورمزیاری گلستان، گلاهک رودهن، شهید حق شناس، شهدای چیتگر و شهید باهنر از فردا ۱۸ مردادماه انجام می شود.

براین اساس ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های ۲۲۰۱ الی ۲۲۰۵، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۶۲۰، ۲۶۲۳، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۵ در محدوده خیابان های تور، گلشهر، آفریقا، تندیس و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۶۰۴ در محدوده خیابان های ایران پارس، مخبری، ایران زمین، سردار جنگل به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

درهمین حال در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۲۹، ۷۶۷۰ در محدوده خیابان های فرجام، ۱۶۶ غربی، آهنی آمینه، گلشنی نیز ارتباط تلفنی مشترکان به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات سلمان فارسی به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۷۴، ۵۶۳۸، ۵۶۶۷ در محدوده سبزدشت گلستان از شهرستان بهارستان و در مرکز مخابرات گلاهک (رودهن) با پیش شماره ۷۶۵۲ در محدوده این مرکز به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۶ در محدوده شهرک راه آهن، هوانیروز، بزرگراه آزادگان، پارک چیتگر، اتوبان تهران کرج به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

در همین حال ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهدای چیتگر از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید باهنر از ساعت ۲ بامداد ۱۸ مرداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.