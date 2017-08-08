به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کرمعلی قندالی گفت : تنها مراتع بکر و بدون دستبرد در کشور متعلق به عشایر است ضمن اینکه عشایر خدمات بسیاری در حفظ و حراست از کشور کردهاند و همچنان مردمانی کم توقع و در این حال مولد هستند.
رئیس سازمان عشایر ایران اضافه کرد: عشایر سالانه ۱۹۰ هزار تن گوشت معادل ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید میکنند.
قندالی یکی از ظرفیتهای عشایر را تولید گوشت قرمز اعلام کرد و اظهار داشت : یکی از توانمندیهای خوب عشایر در تولید گوشت است که میتوانند سالانه ۱۹۰ هزار تن گوشت معادل ۲۵ درصد تولید گوشت کشور را تولید کنند که با توجه به ظرفیت دو سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد در زنجیره تولید گوشت قرمز رشد داشتهایم .
وی در ادامه عشایر را مهمترین و اصلیترین عامل در حفاظت از عرصههای مراتع کشور دانست و افزود: وجود مرتع مناسب یکی از ظرفیتهای خوب برای عشایر است که اولین وظیفه؛ حفظ و صیانت از منابع پایه آب و خاک و منابع طبیعی است .
قندالی اظهار داشت : بهترین مراتعی که ماهیت آن عاری از دستبرد انسانی است و به حالت بکر باقی مانده عرصههای مربوط به مراتع و منابع طبیعی عشایر است بنابراین عشایر نقش بسزایی در صیانت از مراتع و منابع طبیعی دارند .
به گفته وی؛ ۸۴ میلیون هکتارمرتع در کشور وجود دارد که ۲۴ میلیون هکتار آن در چرای دام است .
قندالی خاطر نشان کرد : ۷۴ درصد درآمد عشایر از محل دام و دامپروری است و یکی از کارهای مهم برای آنان توجه به بخش دام و دامپروری و داشتن مرتع مناسب است.
وی یاد آور شد : یکی از ظرفیتهای خوب عشایر نوع زندگی خاص و بهره وری است که میتوانند از منابع خدادادی و طبیعی به نحوشایسته بهره وری کنند .
قندالی بر لزوم اهمیت فعال کردن و بهره مندی از ظرفیت مناسب عشایر در حوزههای مختلف تاکید کرد و گفت : عشایر ۱.۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
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