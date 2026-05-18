به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در همایش روز ملی مرتع و مرتعداری استان بوشهر که به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهرستان دشتی با بیش از پنج هزار کیلومتر مربع وسعت و در میانه استان بوشهر از ظرفیتهای خدادادی و متنوعی برخوردار است که هر کدام قابلیت منحصر به فردی دارند.
وی افزود: منابع طبیعی بهعنوان یک ثروت ملی و اندوخته ای ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است با برنامه ریزی مدون و علمی از این ظرفیتها بهنحو مطلوب استفاده شود چرا که می توانند در جهت تحقق شعار سال که بر مبنای اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است نقشی موثر داشته باشند.
فرماندار دشتی با تأکید بر مسئولیت مشترک در حفظ منابع طبیعی بیان کرد: در حوزه مراتع، هم موضوع بهرهبرداری و هم موضوع صیانت باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند و همه خود را در این زمینه شریک بدانند.
مقاتلی ادامه داد: مرتعداران و بهرهبرداران علاوه بر استفاده از این منابع، مسئولیت صیانت از آنها را نیز بر عهده دارند و باید در حفظ و نگهداری مراتع نقش مؤثر ایفا کنند چرا که مهم ترین رسالت و وظیفه در این زمینه بر عهده خود این عزیزان است و در این راستا عشایر که به حق ذخایر ارزشمند انقلابند نیز می توانند در صیانت از این نعمت خدادادی نقشی مهم ایفا کنند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: نگاه دولت در انجام همه امورات و کارها بر اساس نظر کارشناسی است و در حوزه مرتعداری نیز کارشناسان میتوانند نقش مهمی در مدیریت و بهرهبرداری صحیح از منابع ایفا کنند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای کارشناسی در کنار بهره مندی از نظرات مردمی با هدف جلب رضایت آنان باید مورد توجه قرار گیرد و تردیدی نیست که اگر نگاه علمی و کارشناسی حاکم باشد و نیز از ظرفیت علوم روز و دانش بنیان بهره صحیحی گرفته شود مسیری که طی میکنیم مسیر صحیحی خواهد بود.
نظر شما