مراسمی کلیشه ای برای روز خبرنگار/دغدغه هایی به قدمت یک عمر

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ مرداد امسال هم با برگزاری مراسمی و حضور جمع کثیری از خبرنگاران و خبرنگارنما و در مجموع افرادی با عنوان فعالان حوزه رسانه استان پشت سر گذاشته شد.

تنها آیتم جدید مراسم امسال نسبت به سال گذشته برگزاری تریبون آزاد بود که در دو بخش قبل و بعد از سخنرانی استاندار تعدادی از خبرنگاران از این تریبون به بیان دغدغه ها و مشکلات حوزه رسانه پرداختند.

بازهم اولین مشکل مطرح شده توسط خبرنگاران استان بحث تکراری بیمه خبرنگاران بود مشکلی که در تمامی دولت ها مطرح شده و وعده های فراوانی هم دراین رابطه داده شده است اقداماتی انجام گرفته ولی تاکنون به طور کامل نتیجه بخش نبوده است.

مشکل تنها بیمه نشدن خبرنگاران نیست بلکه از آنجاکه یکی از شرایط مندرج در اساسنامه خانه مطبوعات برای عضویت در این خانه داشتن بیمه است، لذا این مسئله موجب شده حتی افرادی که بیش از پنج سال سابقه فعالیت در خبرگزاری ها را دارند نتوانند به عضویت خانه درآیند وبه همین دلیل هم در انتخابات امسال هیئت مدیره خانه حق رای نداشتند.

تعداد افراد مذکور دراستان ما کم نیستند و همین مسئله هم موجب شده اکثر آنها به انتخابات خانه معترض هستند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی هم با اشاره به اینکه توسعه همه جانبه در هر منطقه ای مستلزم توسعه رسانه است، گفت: همگان به نقش و جایگاه رسانه در توسعه واقف و آگاه هستند.

جلال قلعه شاخانی بیان کرد: اتفاقات مطلوبی در چند سال اخیر در حوزه رسانه ها افتاده است و نمونه آن افزایش کمی رسانه ها است و امیدواریم این افزایش کمی منجر به ارتقای کیفی آنها نیز شود.

یحیی صمدی از خبرنگاران خبرگزاری کردپرس به عنوان نخستین خبرنگار در تریبون آزاد این مراسم گفت: بیمه، مسکن و پایین بودن دستمزد و حقوق خبرنگاران از مهمترین مشکلات این قشر است که سال هاست همچنان فعالان این عرصه را رنج می دهد.

وی عنوان کرد: مشکل مسکن مهر خبرنگاران استان علی رغم اینکه بارها از مسئولان کشوری و استانی درخواست رفع مشکلات مربوط به آن را کردیم ولی متاسفانه تاکنون در این رابطه اقدامی نشده است.

ایرج عبادی مدیرمسئول یکی از نشریات محلی استان از بلاتکلیفی مدیریت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلایه کرد و گفت: ما از وزیر ارشاد که عنوان کردند در تعیین مدیریت اداره کل ارشاد استان به اجماع شرعی نرسیدند گله مندیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد افراد آگاه و توانمند در کردستان کم نیستند، افزود: مسئولان ارشد اگر با نگاه باز و بینش گسترده مسائل را ببینند می توانند از افراد شاخص کردستان برای مدیریت استان استفاده کنند.

بعد ازاتمام سخنانی این دو خبرنگار از خبرنگاران کسی داوطلب رفتن به پشت تریبون نشدند و به همین دلیل یکی از مسئولان روابط عمومی های استان درخواست اختصاص زمانی برای ارائه سخنانی شد.

آفت موازی کاری به حوزه رسانه هم سرایت کرده است

داریوش راشد نسب مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج هم به پشت تریبون رفت و گفت: به عنوان خبرنگار دو سه دهه گذشته نه مسئول روابط عمومی صحبت می کنم.

وی با بیان اینکه در راستای پرورش افراد حرفه ای قدم موثری در استان کردستان برداشته نشده است، عنوان کرد: سطح کار خبری و مطبوعاتی در رسانه های استان را نازل می بینم.

وی ادامه داد: در دهه ۶۰ فعالان حوزه رسانه به دلیل نوشته هایشان حتی در معرض تهدیدات جانی هم قرار می گرفتند.

راشدنسب اظهار داشت: خانه مطبوعات سازی و انجمن روزنامه نگاران هم ساز دیگری را می زند و متاسفانه موازی کاری که آسیب سرطان زایی است که جامعه ما را فرا گرفته به رسانه ها نیز سرایت کرده است.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم بر رخنه ها و شکافت های ایجاد شده فائق شویم مطالبات صنفی راحت تر بدست می آیند.

وی از عدم حضور اعضای شورای روابط عمومی های استان علیرغم دعوت شدن آنها به این مراسم انتقاد کرد و گفت: روابط عمومی ها نزدیک ترین صنف به خبرنگاران هستند و می بایست در این مراسم شرکت می کردند.

بعد از اتمام سخنان این مسئول روابط عمومی و همچنین استاندار کردستان تعدادی از خبرنگاران که به بیانات این دو مسئول انتقاداتی داشتند خواستار تعیین تایم دیگری برای تریبون آزاد شدند و اینگونه در دو نوبت این تریبون برگزارشد.

فضای باز ایجاد شده در حوزه فرهنگی در کردستان

قباد آرش مدیر مسئول یکی از سایت های خبری استان در این مراسم از فضای باز فرهنگی وسیاسی ایجاد شده در دولت تدبیر وامید در این استان تشکر کرد و گفت: در دولت گذشته شاهد برخوردهای خشن و قهری و زندانی کردن اصحاب رسانه در استان بودیم ولی در دولت کنونی شرایط بسیار مطلوب شده و این نشان از مدیریت صحیح استاندار است.

وی عنوان کرد: هرچند عده ای براین باور هستند که فراوانی صدور پروانه نشریات پرورش فله ای است ولی من معتقدم این اقدام به تقویت پایه های دموکراسی و گردش آزاد اطلاعات کمک می کند.

وی اظهارداشت: امروزه در تعریف جدید اقتصاد سیاسی آمده که آزادسازی نرخ ارز، استقلال بانک مرکزی و جذب سرمایه گذار خارجی به تنهایی خلق ثروت نمی کند و این مهم در گرو کمک وهمکاری نهادهای مدنی است.

بیشتر اخباری که امروزه خبرنگاران تولید می کنند زباله رسانه ای است

فیض الله پیری یکی از خبرنگاران هفته نامه سیروان هم در این مراسم گفت: متاسفم که ۱۰ نفر روزنامه نگار توسعه گرا در استان نداریم.

وی عنوان کرد: بیشتر آنچه که ما امروز به عنوان خبر تولید می کنیم زباله رسانه ای است چراکه اگر نبود امروزدراین مراسم شایسته ادبیات و نحوه بیان تعدادی از سخنرانان نبودیم.

وی بیان کرد: اگر مسئول روابط عمومی ارگان و نهادی هم بودم هیچ گاه به خودم اجازه نمی دادم به بیان درددل روزنامه نگاران و خبرنگاران بپردازم.

پیری اظهارداشت: جامعه رسانه ای ما هیچ نقشی در ادبیات توسعه استان ندارد و متاسفانه کار آن بیشتر میرزا بنویسی شده است.

وی ادامه داد: جامعه رسانه ای استان باید اول از خودش شروع کند و شایستگی های خود را به اثبات برساند و خود را به سلاح علمی مجهز کند.

پایان بخش این مراسم هم اجرای نمایش طنزی توسط گروه خه م روین بود که سه بازیگر این نمایش به زبان طنز مشکلات مالی خبرنگاران را بازگو کردند.