شوخی لاریجانی با سلفی گرفتن معاون وزیر امور خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، هنگامی که حسن قشقاوی معاون امور مجلس وزیر امور خارجه برای دفاع از لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا در پشت تریبون قرار گرفت، پس از توضیح ضرورت الحاق به این پیمان، بدون آنکه ارتباطی میان موضوع باشد به مراسم روز تحلیف رئیس جمهور باشد اشاره کرد و گفت: نقطه اوج دیپلماسی برای ما مراسم تحلیف بود که حتی نسبت به مراسم تحلیف قبلی پرشورتر برگزار شد و این خیلی عجیب بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس بلافاصله و با شوخی خطاب به وی گفت: البته خیلی عجیب تر هم بود مخصوصا با عکس سلفی که شما گرفتید.

این مزاح لاریجانی خنده نمایندگان و قشقاوی را به دنبال داشت؛ قشقاوی هم در پاسخ به لاریجانی گفت: من داشتم تلاش می کردم که از سلفی گرفتن جلوگیری کنم؛ تلاش بلیغی هم کردم و فیلمش هم موجود است.

پس از قشقاوی، جهان بخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب نیز خطاب به لاریجانی گفت: از مطایبه شیرین شما تشکر می کنیم که باعث ادخال سرور شد.