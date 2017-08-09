مراسم گرامیداشت شهید «عارف حسینی» در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانسی به عنوان عظمت حسینی به مناسبت بیست و نھمین سالروز شھادت «علامه عارف حسین حسینی» رھبرسابق شیعیان پاکستان در تهران بر گزار شد و در آن نشست برخی از مقامات داخلی و خارجی از جمله منوچھر متکی وزیر خارجه اسبق ایران، علامه «شفقت شیرازی» دبیر امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان، علامه «حسنین گردیزی» مدیر موسسه ماوا در اسلام آباد پاکستان و «راشد عباس نقوی» استاد دانشگاہ حضور داشته و سخنرانی کردند۔

متکی در آن نشست گفت: شھید عارف حسین الحسینی نه تنھا در پاکستان برای اسلام ناب محمدی فعالیت داشت بلکه در زمانی که وی در نجف اشرف بود با حضرت امام خمینی(ره) در ارتباط بود۔

وی اظهار داشت: عارف حسین برای اتحاد بین مسلمین کار کرد و ما در حال حاضر می بینیم که به خاطر کارھای وی مسلمانان پاکستان متحد ھستند.

در ادامه علامه شفقت شیرازی افزود: علامه عارف حسین را برای اجرای برنامه ھای استکباری خود سد راہ می دانست و برای ھمین وی را ترور کردند۔

علامه حسنین گردیزی هم در آن کنفرانس تصریح کرد: آمریکا از فعالیت عارف حسین امریکا احساس خطر می کرد چون وی در عمل علیه سلطه گری آمریکا قیام کرد و شعار مرگ بر امریکا داد و امروز در پاکستان ھمه شعار مرگ بر امریکا می دھند۔

در ادامه این کنفرانس راشد عباس هم گفت: شھید عارف حسینی فرزند روحانی حضرت امام خمینی(ره) بود و وقتی که عارف حسین ترور شد، امام راحل فرمودند که من فرزندم را از دست دادم، چرا که وی پیرو امام و ولی فقیه بود.

گفتنی است، «عارف حسین حسینی» از شاگردان حضرت امام خمینی (ره)بود که نقشی بسیار پررنگی در گسترش تفکرات اسلامی در پاکستان داشت و همواره علیه ظلم ایستادگی می‌کرد.