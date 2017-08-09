وجود احساس امنیت در جامعه یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان ایوان اظهار داشت: امنیت اجتماعی عبارتست از فراغت و آزادی افراد جامعه از ترس، تهدید و اضطراب و مصون ماندن جان، مال، ناموس، شغل و آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدید و خطر ضمن آن که از نگاه رفتاری بین امنیت و احساس امنیت تفاوت وجود دارد.

وی یادآور شد: امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد: نظم و امنیت از شاخص‌های اساسی رفاه انسان‌ها محسوب می‌شوند و چرخ‌های رشد و تعالی جامعه و افراد آن در گرو تامین این نیاز اساسی است و تأمین آن نیازمند عزم همگانی است.

وی به دشمنی دیرینه نظام سلطه با انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمنان نظام در صدد هستند که با هجمه های خود بخش روانی امنیت جامعه را نامن کنند و با جنگ نرم و تبلیغات مسموم احساس امنیت را در مردم پایین بیاورند.

جانشین انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: امنیت دارای دو بخش عینی و روانی است که بایستی با اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه از آسیب رسیدن به آن جلوگیری کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات چندساله سرگرد علی عزیزیان قدردانی و سرهنگ سعید عالیپور به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان ایوان منصوب شد.