تلاش مجاهدانه خبرنگاران صدای اقتدار ایران را به گوش جهان رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن روز خبرنگار، سردارسرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگوو مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت‌وگویی با تبریک روز خبرنگار، از انقلاب اسلامی به عنوان مبدع گفتمانی نو در عرصه بین‌المللی یاد کرد و گفت: پس ازشکل‌گیری انقلاب اسلامی همواره تلاش‌ دشمنانی که منافع خود را در ایران از دست داده بودند بر این بود که توطئه‌های مختلفی را برای به چالش کشیدن انقلاب برنامه‌ریزی و چالشهایی چون جنگ ۸ ساله را بر ملت ایران تحمیل کنند.

سردار شریف با تاکید بر اینکه امروز دشمن از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود برای تقابل با انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف استفاده می کند، تصریح کرد: با وجود سرمایه گذاری کلان و هدفمند امپراطوری سازمان یافته رسانه ای نظام سلطه و صهیونیزم، در به چالش کشیدن انقلاب و نظام اسلامی و ممانعت از صدور گفتمان الهام بخش آن به سایر ملل آزادیخواه جهان، تلاش‌های مجاهدت‌گونه خبرنگاران توانسته است صدای اقتدار، عزت و مقاومت نظام مقدس جمهوری اسلامی را به گوش دنیا برساند.

وی افزود: دفاع جانانه و جریان سازی رسانه ای که جامعه خبری ما در مقاطع مختلف در استحکام بخشی به پایه های اقتدار و عزت نظام اسلامی صورت داده اند، بی بدیل و شایسته تقدیر بوده و این نقش پذیری خطیر و ارزنده در حوزه دفاعی و نظامی، درکنار برگزاری رزمایش‌ها و ارائه توانمندی‌هایی نیروهای مسلح، منجر به ایجاد بازدارندگی فعال شده است و دشمنانی که تصور تقابل با ایران اسلامی را در سر می پرورانندرا نسبت به تبعات وعواقب جبران ناپذیرآن بیمناک ساخته است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در ادامه خاطرنشان کرد: هر چند کار و سرمایه اصلی در توان دفاعی به سمت بخش‌هایی که قدرت نظامی کشور را به این مرحله رساندند باز می‌گردد، اما بخش عمده‌ای از آن بازتاب و انعکاس اراده وانگیزه ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب است که مرهون تلاش شبانه روزی خبرنگاران می باشد.

وی تصریح کرد: بحمد الله امروز پتانسیلها و ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد که در صورت اهتمام اهالی رسانه برای پرداختن به آنها می تواند نقش مهمی را در ارتقای اقتدارو عظمت ایران اسلامی ایفا کند، هر چند تا به امروز نیز اقدامات قابل تقدیری در این راستا صورت گرفته است.

سخنگوی سپاه نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی پیروزی‌های مقاومت را برجسته و قابل تحسین توصیف و اظهار کرد: این موضوع را باید در یک فرایند مقایسه‌ای پاسخ داد. چرا که با در نظر گرفتن ابزار و توانمندی امپراطوری عظیمی چون رسانه‌های آمریکایی‌ و اروپایی و کشورهای منطقه برای دستیابی به اهداف خود در منطقه، متوجه می شویم به همان اندازه‌ای که آنها به تسلیحات آن‌ها توجه دارند، پشتیبانی رسانه‌ای رانیز با منظومه ای از پشتیبانی های گسترده دنبال می کنند. در عین حال با وجود مظلومیت جبهه مقاومت و محدود بودن ظرفیت های رسانه ای، موفقیت بزرگی است که با اخلاص خبرنگاران این حوزه حاصل وتوانسته است گوشه‌هایی از توانمندی‌های این جبهه و ظلم و جنایت‌های تروریست ها در جغرافیای جهان اسلام را برجسته کند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مجاهدانه و متعهدانه خبرنگاران، تأثیر مطلوبی در پیروزی جبهه مقاومت و شکست حامیان تروریستها داشت، تصریح کرد: هر چند هنوز هم بخش عمده‌ای از جنایات تکفیری ها و حامیان آنها پنهان مانده است، اما به طور قطع با فروکش کردن آتش درگیری ها، ابعاد گسترده تری از جرم و جنایت آنان نمایان خواهد شد.

سردار شریف در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید که متعهدانه و دلسوزانه در راه اعتلای نام اسلام و انقلاب اسلامی از جان گذشتگی کردند، بر زنده نگاه داشتن نام این تلاشگران عرصه فرهنگی و مقابله با جنگ نرم تاکید و از تلاشهای بی دریغ خبرنگاران و اصحاب رسانه بویژه نقش آفرینان نمایش اقتدار وقدرت بازدارندگی کشور و عملکرد و دستاوردهای افتخار آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین کسانی که در رویارویی با امپراطوری رسانه ای بزرگ دشمن، پیروزیهای جبهه مقاوت را بازتاب دادند، قدردانی کرد.