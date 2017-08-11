پنتاگون: هنوز دستوری از ترامپ در مورد ونزوئلا دریافت نکرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات پنتاگون اعلام کردند که هنوز هیچ دستوری در مورد ونزوئلا از رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده اند.

«اریک پاهون» سخنگوی پنتاگون با ارجاع دادن سئوالات مطروحه به مقامات کاخ سفید اعلام کرد: «تاکنون هیچ دستوری به پنتاگون داده نشده است».

«دونالد ترامپ» روز جمعه در جدیدترین اظهارات خود پیرامون بحران جاری در ونزوئلا گفت که استفاده از «گزینه نظامی را در مورد این کشور منتفی نمی داند».

وی روز جمعه در باشگاه گلف خود در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت: «ما برای ونزوئلا گزینه های زیادی پیش رو داریم؛ از جمله یک گزینه محتمل نظامی در صورت لزوم».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای نظامی این کشور یک عملیات نظامی احتمالی را رهبری خواهند کرد یا خیر، گفت: «ما در این مورد صحبت نخواهیم کرد. اما یک عملیات نظامی، یک گزینه نظامی مسلماً چیزی است که ما تعقیب خواهیم کرد».

گفتنی است که دولت ترامپ با «دیکتاتور» خواندن «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور کنونی ونزوئلا، تحریمهایی علیه او و دهها تن از مقامات پیشین و کنونی این کشور وضع کرده است.

مقامات واشنگتن همچنین دولت ونزوئلا را به نقض حقوق بشر و براندازی فرآیندهای دموکراتیک متهم می نمایند.