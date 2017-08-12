وضعیت پیچیده الاهلی عربستان در آستانه بازی با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الاهلی عربستان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، روزهای ۳۱ مرداد و ۲۱ شهریورماه به مصاف هم خواهند رفت.

الاهلی بعد از پایان فصل گذشته دست به تغییر سرمربی خود زد و «سرگئی ربروف» را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد. از همان زمان، انتقادهایی از عدم خرید بازیکنان خارجی از سوی هواداران الاهلی در شبکه های اجتماعی شکل گرفت. مسئولان الاهلی به تدریج اقدام به جذب بازیکنان خارجی کردند تا بتوانند با کمک آنها هم در لیگ عربستان قهرمان شوند و هم در لیگ قهرمانان آسیا بعد از شکست پرسپولیس به مراحل بالاتر برسند.

با این حال دو خرید جدید الاهلی در آستانه دیدار با پرسپولیس وضعیت پیچیده ای را برای این تیم عربستانی رقم زده اند.

یکی از این بازیکنان، «لئوناردو سوزا» بازیکن برزیلی تیم پارتیزان بلگراد بود که در حال حاضر خواهان مبلغ بیشتری از الاهلی شده و احتمال بازگشت وی به صربستان وجود دارد.

روزنامه «اسپورتسکی» صربستان در این خصوص اعلام کرد سوزا برخلاف توافق قبلی با الاهلی، خواستار مبلغ بیشتری شده است و در صورتی که الاهلی به این درخواستش تن ندهد، وی به صربستان بازخواهد گشت.

«ابوا بوانا» مدافع نیجریه ای دیگر خرید الاهلی بود که حتی چند هفته با این تیم تمرین کرد. هرچند بوانا در لیست آسیایی الاهلی قرار نگرفت و امکان همراهی الاهلی مقابل پرسپولیس را نداشت، اما تست های پزشکی وی ثابت کرده است که این بازیکن مبتلا به مالاریا است و باشگاه الاهلی قصد دارد قرارداد این بازیکن را فسخ کند.

از سوی دیگر، الاهلی اولین دیدارش در لیگ عربستان را با باخت مقابل الاتفاق شروع کرد و ربروف مورد انتقاد رسانه های داخلی عربستان قرار گرفته است تا شرایط برای وی در آستانه بازی با پرسپولیس سخت تر شود.