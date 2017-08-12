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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۳

فروش ۵۱۲ هزار بلیت؛

مبلغ درآمد پرسپولیس از بلیت فروشی اعلام شد

مبلغ درآمد پرسپولیس از بلیت فروشی اعلام شد

سازمان لیگ میزان مبلغ درآمد پرسپولیس حاصل از بلیت فروشی در فصل گذشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران  اعلام کرد: «پرسپولیس در فصل گذشته در ۱۵ مسابقه لیگ برتر میزبان و  یک بازی هم از داشتن تماشاگر محروم بود. بازی پرسپولیس و سیاه جامگان بدون تماشاگر برگزار شد. آمار دقیقی که ناظران سازمان لیگ از تعداد تماشاگران پرسپولیس در ۱۴ بازی گزارش داده اند ۶۵۸ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. پرسپولیس فصل گذشته در جام حذفی هم به دلیل حذف زودهنگام تماشاگری نداشت.

فصل گذشته ۵۱۲ هزار و ۶۴۸ قطعه بلیت برای مسابقات پرسپولیس فروخته شده که درآمد حاصل از فروش این تعداد بلیت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که پس از کسر ۳۵ درصد شرکت برهان مبین، هزینه های نیروی انتظامی، شرکت واحد اتوبوسرانی، ۱۰ درصد فدراسیون فوتبال، ۵ درصد سازمان لیگ و ۵ درصد هیات فوتبال استان تهران  درآمد حاصله پرسپولیس از این رقم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

سازمان لیگ این درآمد پرسپولیس را از بدهی های باشگاه نزد سازمان لیگ کسر کرده و باشگاه پرسپولیس ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به سازمان لیگ بدهکار است.»

کد مطلب 4057059

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    نظرات

    • آرش IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
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      پاسخ
      به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، تعداد ‏تماشاگران شانزدهمین دوره لیگ برتر یک میلیون و 843 هزار ‏نفر بوده که نسبت به دوره گذشته تغییر محسوسی نداشته .

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