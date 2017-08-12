مبلغ درآمد پرسپولیس از بلیت فروشی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: «پرسپولیس در فصل گذشته در ۱۵ مسابقه لیگ برتر میزبان و یک بازی هم از داشتن تماشاگر محروم بود. بازی پرسپولیس و سیاه جامگان بدون تماشاگر برگزار شد. آمار دقیقی که ناظران سازمان لیگ از تعداد تماشاگران پرسپولیس در ۱۴ بازی گزارش داده اند ۶۵۸ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. پرسپولیس فصل گذشته در جام حذفی هم به دلیل حذف زودهنگام تماشاگری نداشت.

فصل گذشته ۵۱۲ هزار و ۶۴۸ قطعه بلیت برای مسابقات پرسپولیس فروخته شده که درآمد حاصل از فروش این تعداد بلیت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که پس از کسر ۳۵ درصد شرکت برهان مبین، هزینه های نیروی انتظامی، شرکت واحد اتوبوسرانی، ۱۰ درصد فدراسیون فوتبال، ۵ درصد سازمان لیگ و ۵ درصد هیات فوتبال استان تهران درآمد حاصله پرسپولیس از این رقم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

سازمان لیگ این درآمد پرسپولیس را از بدهی های باشگاه نزد سازمان لیگ کسر کرده و باشگاه پرسپولیس ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به سازمان لیگ بدهکار است.»