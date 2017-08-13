پیاز ۵۰ درصد ارزان شد/ قیمت به کیلویی ۲۰۰۰ تومان رسید

سید حسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت پیاز در بازار ۵۰ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: هم اکنون قیمت پیاز باکیفیت که قبلا ۳۵۰۰ تومان بود به کیلویی ۲۰۰۰ تومان و نرخ پیازهایی که کیلویی ۲۵۰۰ تومان بود به ۱۵۰۰ تومان رسیده است.

وی درباره دلایل کاهش قیمت این محصول افزود: عرضه تولیدات چند منطقه به بازار از جمله دلایل این امر است.

به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی اخیرا تولیدات مناطقی مانند بروجرد، شیراز، کرج، ورامین و برخی مناطق شمالی کشور وارد بازار شده است.

مهاجران درباره اینکه آیا احتمال کاهش مجدد قیمت پیاز در بازار وجود دارد؟، گفت: حتما این اتفاق رخ خواهد داد؛ به محض اینکه تولید منطقه آذربایجان وارد بازار شود ما شاهد کاهش قیمت این محصول خواهیم بود ضمن اینکه حدود ۲۵ روز دیگر محصول آذربایجان وارد بازار می‌شود.